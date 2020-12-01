Еще с детских лет нам остались в памяти некоторые распространенные утверждения. Мы никогда не проверяем их суть, но свято верим в ее достоверность. И даже сейчас, имея доступ ко всем интересным и полезным ресурсам, многие верят, что еж – умелый акробат и может умело наколоть на свои иголки яблоко или гриб.

Идеи 24 развеют 10 популярных мифов, в правдивость которых верят даже взрослые.

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1. Черви

Существует мнение, что если перерезать тело червя на несколько частей, то все они выживут. На самом деле это не так. Выживет только одна часть – передняя.

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2. История спагетти

Многие считают, что спагетти – это итальянское блюдо. Однако основной ингредиент привез Марко Поло из Китая, а римляне его распространили сначала в своей стране, а затем и по всему миру.

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3. Выпечка

Научно доказано, что тот факт, что вы во время замешивания теста громко смеетесь или разговариваете, – никак не влияет на качество теста и выпечки в целом. Это миф, ведь звук не влияет на химические процессы теста.

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4. Перекись водорода

Популярный раствор до сих пор считается дезинфицирующим средством. Однако сам по себе перекись (3%) имеет примерно такое ​​же дезинфицирующе действие, как и обычная вода. Для того, чтобы он выполнил вымышленную функцию, раствор должен быть более концентрическим (30%). Но в таком случае он обязательно повлечет ожоги.

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5. Обручальное кольцо

Принято носить обручальное кольцо именно на безымянном пальце руки из-за того, что на этом пальце есть вена, которая ведет к сердцу. На самом деле на каждом пальце есть такая вена. Поэтому даже символически кольца можно носить так, как вам удобно.

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6. Арахис

Мы все считаем арахис орехом. Но на самом деле арахис – это бобовый продукт. Да, его называют земляным орехом, но это только благодаря способу созревания плодов. Кстати, фисташки, кешью и миндаль – это вообще семена.

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7. Салат "Цезарь"

Блюдо получило такое название не из-за Юлия Цезаря, как многие думают, а через итальянского шинкаря Цезаря Кардини. Произошло это в 1934 году.

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8. Ворон и ворона

Это не птицы-супруги и не синонимичные названия, а совершенно разные пернатые. Ворона имеет светлую окраску и меньше тело, а ворон полностью черный и несколько больше.

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9. "Легкий, как облако"

Нелепо делать сравнения вещей с облаками. Ведь они состоят из крошечных водяных капель, суммарный вес которых достигает 500 тонн.

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10. Зависимость от кофе

Ошибочно считается, что кофеин может вызывать зависимость, настолько же сильную как наркотики. На самом деле это миф. Кофе может вызвать зависимость, но совсем незначительную. Так называемая "ломка" максимум продлится два дня.

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