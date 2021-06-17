На межі естетичного божевілля: фото продуктів, які здивують креативністю

Чіпке око художника завжди відшукає можливість свіжо й навіть парадоксально обіграти будь-який предмет. На оригінальну композицію майстра може надихнути найбанальніша річ.
Ідеї 24 підготували добірку незвичних інтерпретацій фруктів, овочів та інших продуктів. Ці фото просто вражають.
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Незвична інтерпретація продуктів
Завдяки креативній уяві пакетик чаю перетворився у жіночу сумку.
Сумка з чайного пакетика / Фото Pinterest
Зелень до салату стала яскравою парасолькою.
Парасоля із зеленого листя / Фото Pinterest
Вражає не лише яскравий колір цієї помади, але й подача.
Креативна презентація помади / Фото Pinterest
У волані пір'я замінила рукола.
Зелений волан зроблений з руколи / Фото Pinterest
Апельсиновий світ – справжній рай для любителів цитрусових.
Неординарний глобус з апельсини / Фото Pinterest
Замість діамантів та сапфірів – солодка малина.
Це колечко прикрашає малина / Фото Pinterest
Смакувати музику – просто. Особливо з такими навушниками.
Слухати музику у таких навушниках дуже приємно / Фото Pinterest
Набридли однотипні купальники з тканини? У нас є смачний вихід!
Купальник з піци – апетитна інтерпретація / Фото Pinterest
Зимові фрукти перекочували в літо у дуже незвичній формі.
Ці фрукти набули цікавої форми / Фото Pinterest
Такі парфуми мають дуже апетитний запах та вигляд.
Парфуми з подвійною насолодою / Фото Pinterest
Цікаво знати Як ростуть кава та інші продукти, які ви звикли бачити в упаковці
Лимон, у якому ніколи не закінчується сік.
Душ з кислинкою / Фото Pinterest
Пити яйця з такою відкривачкою значно приємніше та простіше.
Яйце зі зручною відкривачкою / Фото Pinterest
Цитрусовий чай перетворився у чайник.
Апельсиновий чайник – це дуже креативно / Фото Pinterest
У цьому випадку назву сумки "багет" можна сприймати буквально.
Стильна сумка з хліба / Фото Pinterest
Уява автора захотіла додати жіночності вафельному стаканчику від морозива.
Ці туфлі, можливо, не дуже зручні, але точно смачні / Фото Pinterest
Музика може бути смачною.
Солодке фортепіано з печива / Фото Pinterest