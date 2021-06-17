Ідеї 24 підготували добірку незвичних інтерпретацій фруктів, овочів та інших продуктів. Ці фото просто вражають.

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Незвична інтерпретація продуктів

Завдяки креативній уяві пакетик чаю перетворився у жіночу сумку.



Сумка з чайного пакетика / Фото Pinterest

Зелень до салату стала яскравою парасолькою.



Парасоля із зеленого листя / Фото Pinterest

Вражає не лише яскравий колір цієї помади, але й подача.



Креативна презентація помади / Фото Pinterest

У волані пір'я замінила рукола.



Зелений волан зроблений з руколи / Фото Pinterest

Апельсиновий світ – справжній рай для любителів цитрусових.



Неординарний глобус з апельсини / Фото Pinterest

Замість діамантів та сапфірів – солодка малина.



Це колечко прикрашає малина / Фото Pinterest

Життя стало одноманітним, і все повторюється по колу? Зателефонуй найближчій подрузі та влаштуй коктейльну вечірку на двох просто вдома! Із Zubrowka Rose міксувати смачні коктейлі просто!

Смакувати музику – просто. Особливо з такими навушниками.



Слухати музику у таких навушниках дуже приємно / Фото Pinterest

Набридли однотипні купальники з тканини? У нас є смачний вихід!



Купальник з піци – апетитна інтерпретація / Фото Pinterest

Зимові фрукти перекочували в літо у дуже незвичній формі.



Ці фрукти набули цікавої форми / Фото Pinterest

Такі парфуми мають дуже апетитний запах та вигляд.



Парфуми з подвійною насолодою / Фото Pinterest

​Цікаво знати Як ростуть кава та інші продукти, які ви звикли бачити в упаковці

Лимон, у якому ніколи не закінчується сік.



Душ з кислинкою / Фото Pinterest

Пити яйця з такою відкривачкою значно приємніше та простіше.



Яйце зі зручною відкривачкою / Фото Pinterest

Цитрусовий чай перетворився у чайник.



Апельсиновий чайник – це дуже креативно / Фото Pinterest

У цьому випадку назву сумки "багет" можна сприймати буквально.



Стильна сумка з хліба / Фото Pinterest

Уява автора захотіла додати жіночності вафельному стаканчику від морозива.



Ці туфлі, можливо, не дуже зручні, але точно смачні / Фото Pinterest

Музика може бути смачною.



Солодке фортепіано з печива / Фото Pinterest