Идеи 24 подготовили подборку необычных интерпретаций фруктов, овощей и других продуктов. Эти фото просто поражают.

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Необычная интерпретация продуктов

Благодаря креативном воображению пакетик чая превратился в женскую сумку.



Сумка из чайного пакетика / Фото Pinterest

Зелень к салату стала яркой зонтиком.



Зонт из зеленых листьев / Фото Pinterest

Поражает не только яркий цвет этой помады, но и подача.



Креативная презентация помады / Фото Pinterest

В волане перо заменила руккола.



Зеленый волан сделан из рукколы / Фото Pinterest

Апельсиновый мир – настоящий рай для любителей цитрусовых.



Неординарный глобус с апельсина / Фото Pinterest

Вместо бриллиантов и сапфиров – сладкая малина.



Это колечко украшает малина / Фото Pinterest

Жизнь стала однообразной, и все повторяется по кругу? Позвони ближайшей подруге и устрой коктейльную вечеринку на двоих просто дома! С Zubrowka Rose миксовать вкусные коктейли просто!

Смаковать музыку – просто. Особенно с такими наушниками.



Слушать музыку в таких наушниках очень приятно / Фото Pinterest

Надоели однотипные купальники из ткани? У нас есть вкусный выход!



Купальник из пиццы – аппетитная интерпретация / Фото Pinterest

Зимние фрукты перекочевали в лето в очень необычной форме.



Эти фрукты приобрели интересную форму / Фото Pinterest

Такие духи имеют очень аппетитный запах и вид.



Духи с двойной порцией прекрасного / Фото Pinterest

Интересно знать Как растут кофе и другие продукты, которые вы привыкли видеть в упаковке

Лимон, в котором никогда не заканчивается сок.



Душ с кислинкой / Фото Pinterest

Пить яйца с такой открывалкой куда приятнее и проще.



Яйцо с удобной открывалкой / Фото Pinterest

Цитрусовый чай превратился в чайник.



Апельсиновый чайник – это очень креативно / Фото Pinterest

В этом случае название сумки "багет" можно воспринимать буквально.



Стильная сумка из хлеба / Фото Pinterest

Воображение автора захотело добавить женственности вафельному стаканчику от мороженого.



Эти туфли, возможно, не очень удобны, но точно вкусные / Фото Pinterest

Музыка может быть вкусной.