Стильно та бюджетно: 16 ідей для нових меблів зі старих ящиків

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Джерело:

24 канал

У вас на задньому дворі валяється кілька старих ящиків і ви не знаєте, що з ними робити? Викинути шкода... Та й не треба! Зробіть із них гарні, бюджетні, а головне – практичні речі.

Для того щоб виготовити з ящиків меблі чи якийсь інший елемент інтер'єру, вам не потрібні особливі вміння. Запасіться лише необхідними інструментами – і починайте майструвати. Ми якраз дібрали кілька чудових прикладів – для натхнення.

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1. Полиці для взуття

Фото pinterest

2. Стильний журнальний столик

Фото pinterest

3. Відкрита шафа до бібліоткеи чи вітальні

Фото pinterest

4. Стіл із кількома відділами для речей

Фото pinterest

5. Стелажі для посуду

Фото pinterest

6. Шафка для вина

Фото pinterest

7. Шафа для продуктів

Фото pinterest

8. Полиці для квіткових горщиків

Фото pinterest

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9. Полиці до ванної кімнати

Фото pinterest

10. Домашній офіс

Фото pinterest

11. Шафки для посуду

Фото pinterest

12. Ящик для іграшок

Фото pinterest

13. Книжкова шафа

Фото pinterest

14. Пуф

Фото pinterest

15. Приліжкова тумба

Фото pinterest

16. Кашпо для квітів

Фото pinterest