Стильно та бюджетно: 16 ідей для нових меблів зі старих ящиків

Джерело:24 канал
У вас на задньому дворі валяється кілька старих ящиків і ви не знаєте, що з ними робити? Викинути шкода... Та й не треба! Зробіть із них гарні, бюджетні, а головне – практичні речі.
Для того щоб виготовити з ящиків меблі чи якийсь інший елемент інтер'єру, вам не потрібні особливі вміння. Запасіться лише необхідними інструментами – і починайте майструвати. Ми якраз дібрали кілька чудових прикладів – для натхнення.
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Фото pinterest
Фото pinterest
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Фото pinterest
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Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest