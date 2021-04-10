Стильно и бюджетно: 16 идей для новой мебели из старых ящиков
У вас на заднем дворе валяется несколько старых ящиков и вы не знаете, что с ними делать? Выбросить жалко... Да и не надо! Сделайте из них красивые, бюджетные, а главное –практичные вещи для дома.
Источник:24 канал
Для того чтобы сделать из ящиков мебель или какой-нибудь другой элемент интерьера, вам не понадобятся особые умения. Запаситесь необходимыми инструментами – и начинайте мастерить. Мы как раз подобрали несколько замечательных примеров – для вдохновения.
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1. Полки для обуви
Фото pinterest
2. Стильный журнальный столик
Фото pinterest
3. Открытый шкаф в библиотеку или гостиную
Фото pinterest
4. Стол с несколькими отделениями для вещей
Фото pinterest
5. Стеллажи для посуды
Фото pinterest
6. Шкафчик для вина
Фото pinterest
7. Шкаф для продуктов
Фото pinterest
8. Полки для цветочных горшков
Фото pinterest
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9. Полки в ванную комнату
Фото pinterest
10. Домашний офис
Фото pinterest
11. Шкафчики для посуды
Фото pinterest
12. Ящик для игрушек
Фото pinterest
13. Книжный шкаф
Фото pinterest
14. Пуф
Фото pinterest
15. Прикроватная тумба
Фото pinterest
16. Кашпо для цветов
Фото pinterest
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