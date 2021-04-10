У вас на заднем дворе валяется несколько старых ящиков и вы не знаете, что с ними делать? Выбросить жалко... Да и не надо! Сделайте из них красивые, бюджетные, а главное –практичные вещи для дома.

Для того чтобы сделать из ящиков мебель или какой-нибудь другой элемент интерьера, вам не понадобятся особые умения. Запаситесь необходимыми инструментами – и начинайте мастерить. Мы как раз подобрали несколько замечательных примеров – для вдохновения. Читайте также: Как самостоятельно сделать зону барбекю: 16 бюджетных вариантов 1. Полки для обуви Фото pinterest 2. Стильный журнальный столик Фото pinterest 3. Открытый шкаф в библиотеку или гостиную Фото pinterest 4. Стол с несколькими отделениями для вещей Фото pinterest 5. Стеллажи для посуды Фото pinterest 6. Шкафчик для вина Фото pinterest 7. Шкаф для продуктов Фото pinterest 8. Полки для цветочных горшков Фото pinterest Интересно: Что сделать из хозяйственного шнурка: стильный декор для дома, который поразит всех 9. Полки в ванную комнату Фото pinterest 10. Домашний офис Фото pinterest 11. Шкафчики для посуды Фото pinterest 12. Ящик для игрушек Фото pinterest 13. Книжный шкаф Фото pinterest 14. Пуф Фото pinterest 15. Прикроватная тумба Фото pinterest 16. Кашпо для цветов Фото pinterest