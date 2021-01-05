Маленькие подарки, которые принесут большую радость – фото
Если у вас нет средств, но вы хотите родным, друзьям или коллегам сделать приятно, – подарите им оригинальные маленькие подарки, которые вызовут много положительных эмоций.
Идеи 24 сделали для вас подборку таких подарков, поэтому вам не придется долго думать и тратить время на длительные поиски.
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Носки с милыми изображениями или интересными надписями
Фото megabonus
Яркие стильные броши
Фото amazon
Зеркальце в виде популярного печенья
Фото aliradar
Термостойкий коврик
Фото amazon
"Презервативы" для вина
Силиконовый держатель для ложек в кастрюлю
Фото amazon
Персонализированные миниатюрные баночки с шоколадной пастой
Фото etsy
Оригинальный штопор
Фото amazon
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Формочки для льда
Фото amazon
Милые диффузоры для чая
Фото amazon
Закладки для книг
Фото amazon
Набор многоразовых соломинок для коктейлей
Фото amazon
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