Если у вас нет средств, но вы хотите родным, друзьям или коллегам сделать приятно, – подарите им оригинальные маленькие подарки, которые вызовут много положительных эмоций.

Идеи 24 сделали для вас подборку таких подарков, поэтому вам не придется долго думать и тратить время на длительные поиски. Читайте также: Как оригинально упаковать маленькие подарки на День святого Николая: 10 оригинальных идей с фото Носки с милыми изображениями или интересными надписями Фото megabonus Яркие стильные броши Фото amazon Зеркальце в виде популярного печенья Фото aliradar Термостойкий коврик Фото amazon "Презервативы" для вина Силиконовый держатель для ложек в кастрюлю Фото amazon Персонализированные миниатюрные баночки с шоколадной пастой Фото etsy Оригинальный штопор Фото amazon Интересно: 20 практичных подарков, которые точно пригодятся каждому Формочки для льда Фото amazon Милые диффузоры для чая Фото amazon Закладки для книг Фото amazon Набор многоразовых соломинок для коктейлей Фото amazon