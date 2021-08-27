МакФлурі як у McDonald's: круте відео, як приготувати вдома з двох інгредієнтів

Ну, хто не пробував легендарне МакФлурі у McDonald's? Це ніжне вершкове морозиво не залишить нікого байдужим.

Ви здивуєтеся, але приготувати його можна навіть удома! Рецептом поділилася українська фуд-блогерка Валерія Чепішко.

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Простий рецепт МакФлурі

Інгредієнти (на 4 штуки):

Вершки 33% – 200 мілілітрів.

Згущене молоко – 100 мілілітрів.

Знову й гадки не маєте, що ж сьогодні приготувати? Макарони – завжди чудова ідея, адже існують тисячі рецептів. Тож потіште себе та своїх рідних продукцією від бренду

МакФлурі готується дуже швидко / Фото patee

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Як приготувати МакФлурі:

Холодні вершки потрібно збити міксером до загустіння.

Додаємо у вершки згущене молоко й збиваємо ще кілька хвилин.

Перекладаємо масу в кондитерський мішок з будь-якою насадкою.

Робимо морозиво гарної форми.

Також можна прикрасити його топінгом або крихтою печива.

Прибираємо морозиво в морозилку на 15 – 20 хвилин.

Покроковий рецепт МакФлурі вдома: дивіться відео​