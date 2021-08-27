МакФлурі як у McDonald's: круте відео, як приготувати вдома з двох інгредієнтів

27 серпня 2021 , 22:11
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Валерії Чепішко

Ну, хто не пробував легендарне МакФлурі у McDonald's? Це ніжне вершкове морозиво не залишить нікого байдужим.

Ви здивуєтеся, але приготувати його можна навіть удома! Рецептом поділилася українська фуд-блогерка Валерія Чепішко.

Цікаво Скільки макаронів з'їдають українці і як обрати якісний продукт

Простий рецепт МакФлурі

Інгредієнти (на 4 штуки):

  • Вершки 33% – 200 мілілітрів.
  • Згущене молоко – 100 мілілітрів.
Знову й гадки не маєте, що ж сьогодні приготувати? Макарони – завжди чудова ідея, адже існують тисячі рецептів. Тож потіште себе та своїх рідних продукцією від бренду  "Тая".

МакФлурі готується дуже швидко / Фото patee

Читайте 10 пунктів, з яких слід почати схуднення

Як приготувати МакФлурі:

  • Холодні вершки потрібно збити міксером до загустіння.
  • Додаємо у вершки згущене молоко й збиваємо ще кілька хвилин.
  • Перекладаємо масу в кондитерський мішок з будь-якою насадкою.
  • Робимо морозиво гарної форми.
  • Також можна прикрасити його топінгом або крихтою печива.
  • Прибираємо морозиво в морозилку на 15 – 20 хвилин.

Покроковий рецепт МакФлурі вдома: дивіться відео​

 

Автор: Наталя Бережна