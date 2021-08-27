Вы удивитесь, но приготовить его можно даже дома! Рецептом поделилась украинский фуд-блогер Валерия Чепишко.

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Простой рецепт МакФлури

Ингредиенты (на 4 штуки):

Сливки 33% – 200 миллилитров.

Сгущенное молоко – 100 миллилитров.

Снова не знаете, что же сегодня приготовить? Макароны – всегда отличная идея, ведь существуют тысячи рецептов. Поэтому порадуйте себя и своих родных продукцией от бренда "Тая".

МакФлури готовится очень быстро / Фото patee

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Как приготовить МакФлури:

Холодные сливки нужно взбить миксером до загустения.

Добавляем в сливки сгущенку и взбиваем еще пару минут.

Перекладываем массу в кондитерский мешок с любой насадкой.

Делаем мороженое красивой формы.

Также можно украсить его топингом или крошкой печенья.

Убираем мороженое в морозилку на 15 – 20 минут.

Пошаговый рецепт МакФлури дома: смотрите видео