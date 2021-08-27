Вы удивитесь, но приготовить его можно даже дома! Рецептом поделилась украинский фуд-блогер Валерия Чепишко.
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Простой рецепт МакФлури
Ингредиенты (на 4 штуки):
- Сливки 33% – 200 миллилитров.
- Сгущенное молоко – 100 миллилитров.
МакФлури готовится очень быстро / Фото patee
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Как приготовить МакФлури:
- Холодные сливки нужно взбить миксером до загустения.
- Добавляем в сливки сгущенку и взбиваем еще пару минут.
- Перекладываем массу в кондитерский мешок с любой насадкой.
- Делаем мороженое красивой формы.
- Также можно украсить его топингом или крошкой печенья.
- Убираем мороженое в морозилку на 15 – 20 минут.
Пошаговый рецепт МакФлури дома: смотрите видео