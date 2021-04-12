10 спритників, які знайдуть вихід із будь-якої ситуації: зацініть фото

Трапляється, що ми щось пошкоджуємо, ламаємо чи просто губимо. Для когось це привід для паніки, але наші герої виходять із халепи креативно та з гумором.
Переглядаєш ці фото й мимоволі думаєш: а що, так можна було?!
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1. Коли навіть під час локдауну хочеш мати класну зачіску
Фото yenisafak
2. Чергове підтвердження того, що ліниві люди – винахідливі
Фото board.postjung
3. Хлопчик не хотів йти в садок у цій білій футболці, але такий класний принт, зроблений мамою, став абсолютно переконливим
Фото incrivel
4. Економний для компанії працівник, який заощаджує навіть на ремонті стільця
Фото dumpaday
5. Головне – задобрити смаколиками таку "підставку" для телефона
Фото reddit
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6. Винахідливі батьки мають здорових дітей
Фото dolci
7. Собака – це єдина зірка в цьому домі
Фото incrivel
8. Оригінальний спосіб не загубити свою валізу
Фото lematin
9. Катаклізми катаклізмами, а обід має бути за розкладом
Фото ficoforums.myfico
10. Бюджетний спосіб поремонтувати вибоїни у тротуарній плитці
Фото reddit