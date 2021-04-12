10 спритників, які знайдуть вихід із будь-якої ситуації: зацініть фото

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Джерело:

24 канал

Трапляється, що ми щось пошкоджуємо, ламаємо чи просто губимо. Для когось це привід для паніки, але наші герої виходять із халепи креативно та з гумором.

Переглядаєш ці фото й мимоволі думаєш: а що, так можна було?!

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1. Коли навіть під час локдауну хочеш мати класну зачіску

Фото yenisafak

2. Чергове підтвердження того, що ліниві люди – винахідливі

Фото board.postjung

3. Хлопчик не хотів йти в садок у цій білій футболці, але такий класний принт, зроблений мамою, став абсолютно переконливим

Фото incrivel

4. Економний для компанії працівник, який заощаджує навіть на ремонті стільця

Фото dumpaday

5. Головне – задобрити смаколиками таку "підставку" для телефона

Фото reddit

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6. Винахідливі батьки мають здорових дітей

Фото dolci

7. Собака – це єдина зірка в цьому домі

Фото incrivel

8. Оригінальний спосіб не загубити свою валізу

Фото lematin

9. Катаклізми катаклізмами, а обід має бути за розкладом

Фото ficoforums.myfico

10. Бюджетний спосіб поремонтувати вибоїни у тротуарній плитці

Фото reddit