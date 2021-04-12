Бывает, что мы что-то повреждаем, ломаем или просто теряем. Для кого-то это повод для паники, однако наши герои выходят из ситуации креативно и с юмором.

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