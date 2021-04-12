10 умников, которые найдут выход из любой ситуации: зацените фото
Бывает, что мы что-то повреждаем, ломаем или просто теряем. Для кого-то это повод для паники, однако наши герои выходят из ситуации креативно и с юмором.
Источник:24 канал
Просматриваешь эти фото и невольно думаешь: а что, так можно было?!
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