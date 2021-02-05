Люди, які не соромляться виглядати "стильно": вражаючі фото з метро

5 лютого 2021 , 19:00
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Щоразу в метро можна побачити людей, які одягнені надзвичайно оригінально. Поняття стилю та смаку досить суб'єктивні, тому засуджувати, насміхатися та просто пронизливо дивитися на людей, які одягнені не так, як інші не варто.

Джерело: 24 канал

Ми підготували для вас добірку фото, на яких люди в метро виглядають незвично.

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Ви тільки уявіть, скільки сил та часу було потрачено на те, щоб виготовити таку сумку

Фото pisez

Одягнула те, що випало з шафи

Фото kto-chto-gde

І тканина якісна, і принт прикольний

Фото rbth

Такий декор, здається, ідеально доповнює взуття

Фото clipmass

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Зате всі побачили її нове взуття

Фото 4tololo

Аби тепло було

Фото telegraf

Він просто хотів виглядати оригінально

Фото 4tololo

Ця жінка, мабуть, дуже релігійна

Фото yaplakal

У що вона одягнена?

Фото pinterest

Коли ти в душі принцеска

Фото bosanski-forum.