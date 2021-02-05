Люди, які не соромляться виглядати "стильно": вражаючі фото з метро

19:00

Щоразу в метро можна побачити людей, які одягнені надзвичайно оригінально. Поняття стилю та смаку досить суб'єктивні, тому засуджувати, насміхатися та просто пронизливо дивитися на людей, які одягнені не так, як інші не варто.