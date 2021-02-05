Люди, які не соромляться виглядати "стильно": вражаючі фото з метро

Щоразу в метро можна побачити людей, які одягнені надзвичайно оригінально. Поняття стилю та смаку досить суб'єктивні, тому засуджувати, насміхатися та просто пронизливо дивитися на людей, які одягнені не так, як інші не варто.
Джерело: 24 канал
Ми підготували для вас добірку фото, на яких люди в метро виглядають незвично.
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Фото pisez
Фото kto-chto-gde
Фото rbth
Фото clipmass
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Фото 4tololo
Фото telegraf
Фото 4tololo
Фото yaplakal
Фото pinterest
Фото bosanski-forum.