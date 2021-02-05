Люди, которые не стесняются выглядеть "стильно": впечатляющие фото с метро
Каждый раз в метро можно увидеть людей, одетых очень оригинально. Понятие стиля и вкуса достаточно субъективны, поэтому осуждать, насмехаться или просто пронзительно смотреть на людей, которые одеты не так, как другие не стоит.
Источник: 24 канал
Мы подготовили для вас подборку фото, на которых люди в метро выглядят необычно.
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Вы только представьте, сколько сил и времени было потрачено на то, чтобы изготовить такую сумку
Фото pisez
Одела то, что выпило из шкафа
Фото kto-chto-gde
И ткань качественная, и принт прикольный
Фото rbth
Такой декор, кажется, идеально дополняет обувь
Фото clipmass
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Зато все увидели ее новую обувь
Фото 4tololo
Чтобы тепло было
Фото telegraf
Он просто хотел выглядеть оригинально
Фото 4tololo
Эта женщина, видимо, очень религиозная
Фото yaplakal
Во что она одета?
Фото pinterest
Когда ты в душе принцеска
Фото bosanski-forum.
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