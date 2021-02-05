Люди, які не соромляться виглядати "стильно": вражаючі фото з метро
Щоразу в метро можна побачити людей, які одягнені надзвичайно оригінально. Поняття стилю та смаку досить суб'єктивні, тому засуджувати, насміхатися та просто пронизливо дивитися на людей, які одягнені не так, як інші не варто.
Джерело: 24 канал
Ми підготували для вас добірку фото, на яких люди в метро виглядають незвично.
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Ви тільки уявіть, скільки сил та часу було потрачено на те, щоб виготовити таку сумку
Фото pisez
Одягнула те, що випало з шафи
Фото kto-chto-gde
І тканина якісна, і принт прикольний
Фото rbth
Такий декор, здається, ідеально доповнює взуття
Фото clipmass
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Зате всі побачили її нове взуття
Фото 4tololo
Аби тепло було
Фото telegraf
Він просто хотів виглядати оригінально
Фото 4tololo
Ця жінка, мабуть, дуже релігійна
Фото yaplakal
У що вона одягнена?
Фото pinterest
Коли ти в душі принцеска
Фото bosanski-forum.
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