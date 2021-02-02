Люди, які покликані полегшувати та прикрашати наше життя, як і раніше продовжують випадково або навмисно робити помилки, створюючи абсолютно абсурдні речі.

Джерело: 24 канал У цій колекції ви побачите нову порцію будівельно-дизайнерських ляпів і маразмів. Читайте також: 15 фото, які показують недбалість та необережність працівників Трішки не розрахували

Фото reddit Нічого страшного, зате ніде такого немає

Фото reddit Головне є куди сходити в туалет, все інше не важливо

Фото reddit Економимо місце в кухонній стінці

Фото reddit Оригінальні сходи у невідомість

Фото reddit Немає чого підглядати

Фото reddit Основний елемент декору

Фото reddit Почувайтеся як на троні

Фото reddit Та не важливо де та розетка, основне що є

Фото reddit Головне встати з "тієї" ноги

Фото reddit Зате можна станцювати стриптиз не виходячи з кухні

Фото reddit Потрібно дивитися з "правильного боку"

Фото reddit