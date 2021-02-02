Чому варто добре подумати перед початком ремонту: 12 переконливих прикладів
Люди, які покликані полегшувати та прикрашати наше життя, як і раніше продовжують випадково або навмисно робити помилки, створюючи абсолютно абсурдні речі.
Джерело: 24 канал
У цій колекції ви побачите нову порцію будівельно-дизайнерських ляпів і маразмів.
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