10 розумників, які викрутяться з будь-якої ситуації

5 березня 2021 , 15:23
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Джерело:

24 канал

У нашому мінливому світі дуже важливо бути легкими, винахідливими, уміти блискавично реагувати та імпровізувати. Ці 10 розумників вийдуть переможцями з будь-якої халепи.

Пропонуємо добірку фото з прикладами унікальної креативності наших із вами сучасників.

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1. Лайфхак для тих, хто не любить мити посуд

Фото demotywatory

2. Простий спосіб попрасувати речі без праски

Фото stiraemdoma

3. Якщо викидати крісло не хочеться, а ремонтувати його марно

Фото onedio

4. "Утеплювач" для сидіння унітаза – ідея від мерзляка, який ніколи не сяде на холодне

Фото thescottishsun

5. Коли ну дуже болять руки тримати телефон

Фото fishki

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6. Завдяки яскравій кульці черепаха не загубиться

Фото fishki

7. Поважний рибалка завжди виміряє свій улов

Фото wykop

8. Коли немає змоги купити селфі-палку

Фото direktno

9. Щоб вуха не стирчали: найпростіший спосіб

Фото humordido

10. Хто імпровізує, той перемагає

Фото lematin