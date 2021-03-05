10 розумників, які викрутяться з будь-якої ситуації

Джерело:24 канал
У нашому мінливому світі дуже важливо бути легкими, винахідливими, уміти блискавично реагувати та імпровізувати. Ці 10 розумників вийдуть переможцями з будь-якої халепи.
Пропонуємо добірку фото з прикладами унікальної креативності наших із вами сучасників.
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Фото demotywatory
Фото stiraemdoma
Фото onedio
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