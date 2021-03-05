В нашем переменчивом мире очень важно быть легкими, изобретательными, уметь молниеносно реагировать и импровизировать. Эти 10 умников выйдут победителями из любой неприятности.

Предлагаем подборку фото, на которых запечатлена уникальная креативность наших с вами современников. Читайте также: Гениальные лайфхаки, которые спасут в любой ситуации 1. Лайфхак для тех, кто не любит мыть посуду Фото demotywatory 2. Простой способ погладить вещи без утюга Фото stiraemdoma 3. Если выбрасывать кресло не хочется, а ремонтировать его бесполезно Фото onedio 4. "Утеплитель" для сиденья унитаза – идея от мерзляка, который никогда не сядет на холодное Фото thescottishsun 5. Когда ну очень болят руки держать телефон Фото fishki Интересно: 10 фото, которые доказывают, что месть – это блюдо, которое подают холодным 6. Благодаря яркому шарику черепаха не потеряется Фото fishki 7. Приличный рыбак всегда измеряет свой улов Фото wykop 8. Если нет возможности купить селфи-палку Фото direktno 9. Чтобы уши не торчали: самый простой способ Фото humordido 10. Кто импровизирует, тот побеждает Фото lematin