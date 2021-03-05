10 умников, которые выкрутятся из любой ситуации
В нашем переменчивом мире очень важно быть легкими, изобретательными, уметь молниеносно реагировать и импровизировать. Эти 10 умников выйдут победителями из любой неприятности.
Источник:24 канал
Предлагаем подборку фото, на которых запечатлена уникальная креативность наших с вами современников.
Читайте также: Гениальные лайфхаки, которые спасут в любой ситуации
1. Лайфхак для тех, кто не любит мыть посуду
Фото demotywatory
2. Простой способ погладить вещи без утюга
Фото stiraemdoma
3. Если выбрасывать кресло не хочется, а ремонтировать его бесполезно
Фото onedio
4. "Утеплитель" для сиденья унитаза – идея от мерзляка, который никогда не сядет на холодное
Фото thescottishsun
5. Когда ну очень болят руки держать телефон
Фото fishki
Интересно: 10 фото, которые доказывают, что месть – это блюдо, которое подают холодным
6. Благодаря яркому шарику черепаха не потеряется
Фото fishki
7. Приличный рыбак всегда измеряет свой улов
Фото wykop
8. Если нет возможности купить селфи-палку
Фото direktno
9. Чтобы уши не торчали: самый простой способ
Фото humordido
10. Кто импровизирует, тот побеждает
Фото lematin
Поделиться новостью