Усі ми знаємо, що досить часто усе геніальне – це просто. Саме тому іноді у деяких складних ситуаціях нам доводиться імпровізувати, "викручуватися" і знаходити примітивні виходи.

Ми розповімо вам, як спростити собі життя тоді, коли ви не знаєте, як розважитися на морі, як уникнути побутових проблем, як зробити так, щоб отримати бажане в найбільш непередбачуваній ситуації тощо. Усі ці лайфхаки прості, але дієві, адже їх вигадали користувачі мережі. Читайте також: Це не я: результат роботи, за який соромно 1. Для тих, хто не знає, як їсти кавун без кісточок Фото board.postjung 2. Лайфхак для тих, хто хоче уникнути опіків Фото baomoi 3. Тепер ви знаєте що робити, якщо у вас зламалися автомобільні двірники Фото yousay 4. Коли не хочеться наповнювати дозатор рідким милом Фото fakt 5. Лайфхак для тих, у кого домашні тварини не люблять обрізати кігті Фото funnyjunk Цікаво: Про що вони думали, коли це робили: 10 вчинків, в яких важко знайти логіку 6. Це геніально! Фото enteratedealgo 7. Для тих, хто дуже хоче поплавати в басейні, але не може це собі дозволити Фото imgur 8. Дуже актуальний дизайн дверної ручки Фото erdekesportal 9. І в аквапарк їхати не потрібно Фото thesun 10. Лайфхак від тих, хто не любить мити посуд Фото reddit