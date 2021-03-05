10 розумників, які викрутяться з будь-якої ситуації
У нашому мінливому світі дуже важливо бути легкими, винахідливими, уміти блискавично реагувати та імпровізувати. Ці 10 розумників вийдуть переможцями з будь-якої халепи.
Джерело:24 канал
Пропонуємо добірку фото з прикладами унікальної креативності наших із вами сучасників.
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1. Лайфхак для тих, хто не любить мити посуд
Фото demotywatory
2. Простий спосіб попрасувати речі без праски
Фото stiraemdoma
3. Якщо викидати крісло не хочеться, а ремонтувати його марно
Фото onedio
4. "Утеплювач" для сидіння унітаза – ідея від мерзляка, який ніколи не сяде на холодне
Фото thescottishsun
5. Коли ну дуже болять руки тримати телефон
Фото fishki
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6. Завдяки яскравій кульці черепаха не загубиться
Фото fishki
7. Поважний рибалка завжди виміряє свій улов
Фото wykop
8. Коли немає змоги купити селфі-палку
Фото direktno
9. Щоб вуха не стирчали: найпростіший спосіб
Фото humordido
10. Хто імпровізує, той перемагає
Фото lematin
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