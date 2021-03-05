У нашому мінливому світі дуже важливо бути легкими, винахідливими, уміти блискавично реагувати та імпровізувати. Ці 10 розумників вийдуть переможцями з будь-якої халепи.

Пропонуємо добірку фото з прикладами унікальної креативності наших із вами сучасників. Читайте також: Геніальні лайфхаки, які порятують у будь-якої ситуації 1. Лайфхак для тих, хто не любить мити посуд Фото demotywatory 2. Простий спосіб попрасувати речі без праски Фото stiraemdoma 3. Якщо викидати крісло не хочеться, а ремонтувати його марно Фото onedio 4. "Утеплювач" для сидіння унітаза – ідея від мерзляка, який ніколи не сяде на холодне Фото thescottishsun 5. Коли ну дуже болять руки тримати телефон Фото fishki Цікаво: 10 фото, які доводять, що помста – це страва, яку подають холодною 6. Завдяки яскравій кульці черепаха не загубиться Фото fishki 7. Поважний рибалка завжди виміряє свій улов Фото wykop 8. Коли немає змоги купити селфі-палку Фото direktno 9. Щоб вуха не стирчали: найпростіший спосіб Фото humordido 10. Хто імпровізує, той перемагає Фото lematin