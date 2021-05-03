Навіть у зовсім несподіваних ситуаціях захисники природи здатні знайти класний та безпечний вихід.
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1. Балкони з деревами
Фото figyelj
2. Ніякої проблеми оминути дерево не виникає
Фото figyelj
3. І дерево зберегли, і кабелі не пошкодили
Фото figyelj
4. Уміло обрізали сухі гілки
Фото figyelj
5. Коли дерево стало невіддільною частиною екстер'єру
Фото figyelj
6. Дерев'яний паркан зі стовбуром виглядають досить гармонійно
Фото figyelj
7. Вищий рівень турботи про дерева
Фото figyelj
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8. Виглядає надзвичайно креативно
Фото figyelj
9. Чудовий декор даху
Фото figyelj
10. Блискуче рішення
Фото figyelj
11. Коли готові зробити все аби не зрізати дерева
Фото figyelj
12. Нестандартний підхід до створення тротуарної стежини
Фото figyelj
13. Стильний та сучасний дизайн
Фото figyelj
14. Відвідувачам такий інтер'єр до вподоби
Фото figyelj
15. Нема нічого неможливого!
Фото figyelj