Даже в совершенно неожиданных ситуациях защитники природы способны найти классный и безопасный выход.

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1. Балконы с деревьями

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2. Никакой проблемы обойти дерево не возникает

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3. И дерево сохранили, и кабель не повредили

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4. Умело обрезали сухие ветви

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5. Когда дерево стало неотъемлемой частью экстерьера

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6. Деревянный забор со стволом выглядит достаточно гармонично

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7. Высший уровень заботы о деревьях

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8. Выглядит очень креативно

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9. Замечательный декор крыши

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10. Блестящее решение

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11. Когда готовы сделать все, чтобы не срезать деревья

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12. Нестандартный подход к созданию тротуарной тропинки

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13. Стильный и современный дизайн

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14. Посетителям такой интерьер нравится

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15. Нет ничего невозможного!

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