Даже в совершенно неожиданных ситуациях защитники природы способны найти классный и безопасный выход.
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1. Балконы с деревьями
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2. Никакой проблемы обойти дерево не возникает
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3. И дерево сохранили, и кабель не повредили
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4. Умело обрезали сухие ветви
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5. Когда дерево стало неотъемлемой частью экстерьера
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6. Деревянный забор со стволом выглядит достаточно гармонично
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7. Высший уровень заботы о деревьях
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8. Выглядит очень креативно
Фото figyelj
9. Замечательный декор крыши
Фото figyelj
10. Блестящее решение
Фото figyelj
11. Когда готовы сделать все, чтобы не срезать деревья
Фото figyelj
12. Нестандартный подход к созданию тротуарной тропинки
Фото figyelj
13. Стильный и современный дизайн
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14. Посетителям такой интерьер нравится
Фото figyelj
15. Нет ничего невозможного!
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