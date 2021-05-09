Ці люди знайшли вихід із найскрутніших ситуацій. Усміхніться – і візьміть на озброєння!
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1. Зате зручно
Фото pressa.tv
2. Бабуся знайшла найбільш дієвий спосіб, щоб онуки посиділи без смартфонів
Фото pinterest
3. Коли на ремонт велосипеда нема коштів, а покататися ну дуже кортить
Фото figyelj
4. Коли ще не доросла до нових навушників
Фото pisez
5. Якщо піцу доставили холодною
Фото figyelj
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6. І сон крихітки ніщо не потривожить
Фото figyelj
7. Друшляк для макаронів
Фото pinterest
8. Для того, щоб руки були чисті
Фото figyelj
9. Лайфхак для тих, хто не звик користуватися безпровідними навушниками
Фото mixnews
10. Коли нема можливості одразу поремонтувати поламану ручку
Фото dnevnik