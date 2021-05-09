Эти люди нашли выход из самых трудных ситуаций. Улыбнитесь – и возьмите на вооружение!
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1. Зато удобно
Фото pressa.tv
2. Бабушка нашла самый действенный способ, чтобы внуки посидели без смартфонов
Фото pinterest
3. Когда на ремонт велосипеда нет средств, а покататься ну очень хочется
Фото figyelj
4. Когда еще не доросла до новых наушников
Фото pisez
5. Если пиццу доставили холодной
Фото figyelj
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6. И сон крохи ничто не потревожит
Фото figyelj
7. Дуршлаг для макарон
Фото pinterest
8. Для того чтобы руки были чистые
Фото figyelj
9. Лайфхак для тех, кто не привык пользоваться беспроводными наушниками
Фото mixnews
10. Если нет возможности сразу отремонтировать сломанную ручку
Фото dnevnik