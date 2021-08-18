Лише 15 хвилин на приготування страви: які продукти закупити на місяць

Багато хто хоче правильно харчуватися, але вважає, що це довго та дорого. Заощадити час і гроші цілком можливо.

Для цього потрібно скласти список продуктів харчування та заздалегідь їх закупити. Яка їжа повинна бути вдома, щоб на приготування страви ви тратили мінімум часу – розповіла нутриціологиня Ольга Усенко.

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Які продукти мають бути вдома

Із правильним набором продуктів будь-яку правильну страву можна буде зробити за 15 хвилин,

– зазначила Усенко.

Білки:

Копчений або слабосолений лосось;

яйця;

натерті сири;

звичайні сири;

тофу;

тунець у власному соку;

риба в томатному соусі;

м'ясний порційний заморожений фарш;

морепродукти, заморожені порційно.

Вуглеводи:

Хліб цільнозерновий;

лаваш цільнозерновий;

макарони твердих сортів;

бурий рис швидкого приготування;

бобові (хумус, боби у власному соку, боби в томаті).

Усім відомо, що харчування має бути якісним. Макаронні вироби– це 100% натуральний продукт без будь-яких домішок та барвників. Вони чудово тримають форму і не розварюються, тому сподобаються навіть найвимогливішим поціновувачам макаронів.

Складіть свій раціон заздалегідь / Фото Pixabay

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Овочі та фрукти:

Молода морква, перець, цукіні та ін.;

зелень у пакетиках;

салати в пакетиках;

заморожені овочі та ягоди;

заморожені фрукти;

сухофрукти.

Жири:

Горіхи та насіння;

порційно заморожений гуакамоле;

вершкове масло;

йогурт грецький;

рослинні олії;

оливки та маслини.

За словами нутриціологині, цих продуктів достатньо, щоб приготувати раціон на місяць.

Текст публікації Ольги Усенко:

Немає часу на здоровий раціон. Немає часу готувати. Працюю з дому і не хочу стояти біля плити годинами. Все давно простіше і я періодично вам нагадую про те, що головне – правильно облаштувати свою кухню, щоб там було все необхідне, і те, що не псується. З правильним набором продуктів будь-яку правильну страву можна буде зробити за 15 хвилин.

Збережи собі ще раз цей список продуктів, щоб зробити свою кухню функціональною.

Білки: лосось копчений або с/с; яйця; натерті сири; звичайні сири; тофу; тунець у власному соку; риба в томатному соусі; м'ясний порційний заморожений фарш; морепродукти, заморожені порційно.

Вуглеводи: хліб цільнозерновий; лаваш цільнозерновий; макарони твердих сортів; бурий рис швидкого приготування; бобові: хумус, боби у власному соку, боби в томаті.

Овочі та фрукти: молода морква та інші нарізані овочі: перець, цукіні; зелень в пакетиках; салати в пакетиках; заморожені овочі та ягоди; заморожені фрукти; сухофрукти.

Жири: горіхи й насіння; гуакамоле, порційно заморожений; вершкове масло; йогурт грецький; рослинні олії; оливки та маслини.

З цих продуктів можна приготувати раціон собі на місяць точно. Якщо проблема вашого нездорового раціону в тому, що хочеться мінімум часу витрачати на приготування, то цей список буде ідеальний. І для сніданків, і для вечері, і для обідів.