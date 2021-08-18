Лише 15 хвилин на приготування страви: які продукти закупити на місяць
Джерело:інстаграм Ольги Усенко
Багато хто хоче правильно харчуватися, але вважає, що це довго та дорого. Заощадити час і гроші цілком можливо.
Для цього потрібно скласти список продуктів харчування та заздалегідь їх закупити. Яка їжа повинна бути вдома, щоб на приготування страви ви тратили мінімум часу – розповіла нутриціологиня Ольга Усенко.
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Які продукти мають бути вдома
Із правильним набором продуктів будь-яку правильну страву можна буде зробити за 15 хвилин,
– зазначила Усенко.
Білки:
- Копчений або слабосолений лосось;
- яйця;
- натерті сири;
- звичайні сири;
- тофу;
- тунець у власному соку;
- риба в томатному соусі;
- м'ясний порційний заморожений фарш;
- морепродукти, заморожені порційно.
Вуглеводи:
- Хліб цільнозерновий;
- лаваш цільнозерновий;
- макарони твердих сортів;
- бурий рис швидкого приготування;
- бобові (хумус, боби у власному соку, боби в томаті).
Складіть свій раціон заздалегідь / Фото Pixabay
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Овочі та фрукти:
- Молода морква, перець, цукіні та ін.;
- зелень у пакетиках;
- салати в пакетиках;
- заморожені овочі та ягоди;
- заморожені фрукти;
- сухофрукти.
Жири:
- Горіхи та насіння;
- порційно заморожений гуакамоле;
- вершкове масло;
- йогурт грецький;
- рослинні олії;
- оливки та маслини.
За словами нутриціологині, цих продуктів достатньо, щоб приготувати раціон на місяць.
Текст публікації Ольги Усенко:
Немає часу на здоровий раціон. Немає часу готувати. Працюю з дому і не хочу стояти біля плити годинами. Все давно простіше і я періодично вам нагадую про те, що головне – правильно облаштувати свою кухню, щоб там було все необхідне, і те, що не псується. З правильним набором продуктів будь-яку правильну страву можна буде зробити за 15 хвилин.
Збережи собі ще раз цей список продуктів, щоб зробити свою кухню функціональною.
Білки: лосось копчений або с/с; яйця; натерті сири; звичайні сири; тофу; тунець у власному соку; риба в томатному соусі; м'ясний порційний заморожений фарш; морепродукти, заморожені порційно.
Вуглеводи: хліб цільнозерновий; лаваш цільнозерновий; макарони твердих сортів; бурий рис швидкого приготування; бобові: хумус, боби у власному соку, боби в томаті.
Овочі та фрукти: молода морква та інші нарізані овочі: перець, цукіні; зелень в пакетиках; салати в пакетиках; заморожені овочі та ягоди; заморожені фрукти; сухофрукти.
Жири: горіхи й насіння; гуакамоле, порційно заморожений; вершкове масло; йогурт грецький; рослинні олії; оливки та маслини.
З цих продуктів можна приготувати раціон собі на місяць точно. Якщо проблема вашого нездорового раціону в тому, що хочеться мінімум часу витрачати на приготування, то цей список буде ідеальний. І для сніданків, і для вечері, і для обідів.