Для этого нужно составить список продуктов питания и заранее их закупить. Какая еда должна быть дома, чтобы тратить на приготовление блюда минимум времени – рассказала нутрициолог Ольга Усенко.

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Какие продукты должны быть дома

С правильным набором продуктов любое правильное блюдо можно будет сделать за 15 минут,

– отметила Усенко.

Белки:

Копченый или слабосоленый лосось;

яйца;

натертые сыры;

обычные сыры;

тофу;

тунец в собственном соку;

рыба в томатном соусе;

мясной порционный замороженный фарш;

морепродукты, замороженные порционно.

Всем известно, что питание должно быть качественным. Макаронные изделия "Тая" – это 100% натуральный продукт без каких-либо примесей и красителей. Они прекрасно держат форму и не развариваются, поэтому понравятся даже самым взыскательным ценителям макарон.

Углеводы:

Хлеб цельнозерновой;

лаваш цельнозерновой;

макароны твердых сортов;

бурый рис быстрого приготовления;

бобовые (хумус, бобы в собственном соку, бобы в томате).

Составьте свой рацион заранее / Фото Pixabay

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Овощи и фрукты:

Молодая морковь, перец, цукини и пр.;

зелень в пакетиках;

салаты в пакетиках;

замороженные овощи и ягоды;

замороженные фрукты;

сухофрукты.

Жиры:

Орехи и семена;

порционно замороженный гуакамоле;

сливочное масло;

йогурт греческий;

растительные масла;

оливки и маслины.

По словам нутрициолога, этих продуктов достаточно, чтобы приготовить рацион на месяц.

Текст публикации Ольги Усенко:

Нет времени на здоровый рацион. Нет времени готовить. Работаю из дома и не хочу стоять у плиты часами. Все давно проще и я периодически вам напоминаю о том, что главное – правильно обустроить свою кухню, чтобы там было все необходимое, и то, что не портится. С правильным набором продуктов любое правильное блюдо можно будет сделать за 15 минут.

Сохрани себе еще раз этот список продуктов, чтобы сделать свою кухню функциональной.

Белки: лосось копченый или с/с; яйца; натертые сыры; обычные сыры; тофу; тунец в собственном соку; рыба в томатном соусе; мясной порционный замороженный фарш; морепродукты, замороженные порционно.

Углеводы: хлеб цельнозерновой; лаваш цельнозерновой; макароны твердых сортов; бурый рис быстрого приготовления; бобовые: хумус, бобы в собственном соку, бобы в томате.

Овощи и фрукты: молодая морковь и другие нарезанные овощи: перец, цукини; зелень в пакетиках; салаты в пакетиках; замороженные овощи и ягоды; замороженные фрукты; сухофрукты.

Жиры: орехи и семена; гуакамоле порционно замороженный; сливочное масло; йогурт греческий; растительные масла; оливки и маслины.

Из этих продуктов можно приготовить рацион себе на месяц точно. Если проблема вашего нездорового рациона в том, что хочется минимум времени тратить на готовку, то этот список будет идеальный. И для завтраков, и для ужинов, и для обедов.