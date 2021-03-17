Родом із 90-х: культові пристрої, які хотіли мати всі

Джерело:24 канал
90-ті – знакові роки в розвитку всіх технологій. Це час, коли світ побачила нова, надзвичайно корисна техніка. Сьогодні вона здається примітивною, а тоді це було щось неймовірне!
Масажер "Бадьорість", фотоапарат "Київ 30", касетний плеєр Sony давно втратили актуальність, проте й досі викликають у нас ніжні, ностальгійні почуття.
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