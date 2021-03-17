Родом із 90-х: культові пристрої, які хотіли мати всі

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Джерело:

24 канал

90-ті – знакові роки в розвитку всіх технологій. Це час, коли світ побачила нова, надзвичайно корисна техніка. Сьогодні вона здається примітивною, а тоді це було щось неймовірне!

Масажер "Бадьорість", фотоапарат "Київ 30", касетний плеєр Sony давно втратили актуальність, проте й досі викликають у нас ніжні, ностальгійні почуття.

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1. Касетний плеєр Sony Walkman

Фото antenazadar

2. Електрощітка-пилосос "Вітерець"

Фото pinterest

3. Фотокамера Polaroid

Фото gagadget

4. Сушарка для волосся "Русалка"

Фото olx

5. Станки для гоління "Спорт"

Скриншот з youtube

6. Портативна ігрова консоль Game Boy

Фото wildfirepr

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7. Плойки для завивки волосся

Фото youla

8. Ігрова приставка Dendy

Фото kuschevskij-severnyj

9. Радіоприймач "Меридіан"

Фото trollno

10. Електромасажер "Бадьорість"

Фото 22-91

11. Фотоапарат “Київ 30”

Фото fotoussr

12. Міксер “Еліта”

Фото sevastopol

13. Плеєр Talkboy

Фото pinterest

14. Пейджер

Фото mind-blowingfacts