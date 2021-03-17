90-е – знаковые годы в развитии всех технологий. Это время, когда появилась новая, чрезвычайно полезная техника. Сегодня она кажется примитивной, а тогда это было что-то невероятное!

Массажер "Бодрость", фотоаппарат "Киев 30", кассетный плеер Sony давно утратили актуальность, однако до сих пор вызывают у нас нежные, ностальгические чувства. Читайте также: 10 вещей из детства, которые непременно вызовут у вас ностальгию 1. Кассетный плеер Sony Walkman Фото antenazadar 2. Электрощетка-пылесос "Ветерок" Фото pinterest 3. Камера Polaroid Фото gagadget 4. Сушка для волос "Русалка" Фото olx 5. Станки для бритья "Спорт" Скриншот с youtube 6. Портативная игровая консоль Game Boy Фото wildfirepr Интересно: 10 исторических фото, которые мало кто видел 7. Плойки для завивки волос Фото youla 8. Игровая приставка Dendy Фото kuschevskij-severnyj 9. Радиоприемник "Меридиан" Фото trollno 10. Электромассажер "Бодрость" Фото 22-91 11. Фотоаппарат "Киев 30" Фото fotoussr 12. Миксер "Элита" Фото sevastopol 13. Плеер Talkboy Фото pinterest 14. Пейджер Фото mind-blowingfacts