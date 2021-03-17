Родом из 90-х: культовые устройства, которые стремились заполучить все
90-е – знаковые годы в развитии всех технологий. Это время, когда появилась новая, чрезвычайно полезная техника. Сегодня она кажется примитивной, а тогда это было что-то невероятное!
Источник:24 канал
Массажер "Бодрость", фотоаппарат "Киев 30", кассетный плеер Sony давно утратили актуальность, однако до сих пор вызывают у нас нежные, ностальгические чувства.
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1. Кассетный плеер Sony Walkman
Фото antenazadar
2. Электрощетка-пылесос "Ветерок"
Фото pinterest
3. Камера Polaroid
Фото gagadget
4. Сушка для волос "Русалка"
Фото olx
5. Станки для бритья "Спорт"
Скриншот с youtube
6. Портативная игровая консоль Game Boy
Фото wildfirepr
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7. Плойки для завивки волос
Фото youla
8. Игровая приставка Dendy
Фото kuschevskij-severnyj
9. Радиоприемник "Меридиан"
Фото trollno
10. Электромассажер "Бодрость"
Фото 22-91
11. Фотоаппарат "Киев 30"
Фото fotoussr
12. Миксер "Элита"
Фото sevastopol
13. Плеер Talkboy
Фото pinterest
14. Пейджер
Фото mind-blowingfacts
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