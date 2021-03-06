У соцмережах користувачі дедалі частіше поширюють фото речей, які нагадують їм дитинство та юність. Це іграшки, улюблені солодощі чи предмети інтер'єру, які зараз не всі пам'ятають. Але є ті, у кого від одного погляду на певні фото з'являться щирі ностальгійні емоції.

Ми підготували 10 фото, на яких зображені особливі речі, які викличуть посмішку на обличчі в кожного. І хоча тепер ці іграшки чи цукерки важко придбати, ви можете просто зануритися у світ спогадів з дитинства.

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1. М'яч-стрибунець

Це іграшка, яку не випускали з рук діти будь-якого віку. Кожен збирав свою колекцію різнокольорових "стрибунців" і вихвалявся у дворі перед друзями.

Скринштот з youtube

2. Роликові ковзани

Сучасні діти, мабуть, уявлення не мають, що це і для чого це. А свого часу про такі роликові ковзани мріяла кожна дитина.

Фото patch

3. Касети

Річ, яка завжди мала бути в автомобілі, на дискотеці чи під час будь-якої зустрічі друзів. Завдяки касеті ми могли насолоджуватися улюбленими хітами в будь-який час. Тепер дуже складно знайти пристрій, завдяки якому можна прослуховувати музичні хіти з касети.

Фото factmag

4. Музичний плеєр

Цю річ ми позичали один одному, адже плеєр міг прикрасити та урізноманітнити навіть найбільш сумний вечір.

Фото habr

5. Кубик Рубіка

Це гра, над якою "ламали голову" багато дітей. Не кожен мав кубик Рубіка, але кожен мріяв його отримати на день народження чи інше свято.

Фото gazeta-odoev

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6. Жуйки

Упаковку солодких жуйок не можна було втримати в руках понад 5 хвилин. Усі солодощі миттю потрапляли до рота.

Фото pinterest

7. Старий мобільний телефон

Свого часу про такий телефон мріяли всі. Особливо вабила і дорослих, і дітей гра "Змійка".

Фото koutipandoras

8. "Тетріс"

Гра, яка заманювала і дітей, і дорослих. Кожен міг витратити багато часу на те, щоб перевершити власний рекорд.

Фото kanalukraina

9. Солодощі-аксесуари

Це браслет із цукерок, який випрошувала купити в мами кожна дівчинка.

Фото masterpiece-edition

10. Дитячий килим

Оригінальний дизайн килима подобався усім дітям, а особливо хлопчикам, адже зображення транспортних шляхів не могли залишитися без уваги дітей.

Фото smartkilim