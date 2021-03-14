Багато людей мріють про подорож у часі. Поки вчені досі мізкують над створення машини, яка перенесла б нас у майбутнє, єдине, що може повернути нас у минуле – фото, які залишилися з тих часів.

Ми підготували для вас добірку особливих фото. Вони показують світ, який є відмінним від того, який ми маємо зараз. Читайте також: 10 фото, які відправлять вас на 100 років назад 1. Рибалки, які намотували рибальські сіті на спеціальний пристрій, 1910 рік Фото enteratedealgo 2. Зал очікувань на автовокзалі "Greyhound" у Лос-Анджелесі в 1969 році Фото scrolldrop 3. Берлінський бізнесмен та його секретарка працюють в басейні під час липневої спеки, 1926 рік Фото diply 4. Перші протези для ветеранів Першої світової війни, 1919 рік Фото crafty.diply 5. Кандидатка у космонавтки Джеральдіна Кобб на нахиленому столі для перевірки вад серця, 1960 рік Фото reddit Цікаво: 20 фото, які були зроблені випадково, а тепер заполонили мережу 6. Шахтарі їдуть у шахту на спеціальному ліфті, 1900 рік Фото droshimogzauriblog 7. Інтер'єр Mercedes-Benz 280 TE 1980 року випуску Фото randomarchive 8. Перша версія мобільного телефону в 1924 році Фото regnum 9. Солдати зібралися порибалити під час Першої світової війни Фото reddit 10. Чоловіча гімнастика, 1910 рік Фото enteratedealgo