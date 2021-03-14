10 історичних фото, які мало хто бачив
Багато людей мріють про подорож у часі. Поки вчені досі мізкують над створення машини, яка перенесла б нас у майбутнє, єдине, що може повернути нас у минуле – фото, які залишилися з тих часів.
Джерело:Enteratedealgo
Ми підготували для вас добірку особливих фото. Вони показують світ, який є відмінним від того, який ми маємо зараз.
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1. Рибалки, які намотували рибальські сіті на спеціальний пристрій, 1910 рік
Фото enteratedealgo
2. Зал очікувань на автовокзалі "Greyhound" у Лос-Анджелесі в 1969 році
Фото scrolldrop
3. Берлінський бізнесмен та його секретарка працюють в басейні під час липневої спеки, 1926 рік
Фото diply
4. Перші протези для ветеранів Першої світової війни, 1919 рік
Фото crafty.diply
5. Кандидатка у космонавтки Джеральдіна Кобб на нахиленому столі для перевірки вад серця, 1960 рік
Фото reddit
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6. Шахтарі їдуть у шахту на спеціальному ліфті, 1900 рік
Фото droshimogzauriblog
7. Інтер'єр Mercedes-Benz 280 TE 1980 року випуску
Фото randomarchive
8. Перша версія мобільного телефону в 1924 році
Фото regnum
9. Солдати зібралися порибалити під час Першої світової війни
Фото reddit
10. Чоловіча гімнастика, 1910 рік
Фото enteratedealgo
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