90-ті – знакові роки в розвитку всіх технологій. Це час, коли світ побачила нова, надзвичайно корисна техніка. Сьогодні вона здається примітивною, а тоді це було щось неймовірне!

Масажер "Бадьорість", фотоапарат "Київ 30", касетний плеєр Sony давно втратили актуальність, проте й досі викликають у нас ніжні, ностальгійні почуття. Читайте також: 10 речей з дитинства, що обов'язково викличуть у вас ностальгію 1. Касетний плеєр Sony Walkman Фото antenazadar 2. Електрощітка-пилосос "Вітерець" Фото pinterest 3. Фотокамера Polaroid Фото gagadget 4. Сушарка для волосся "Русалка" Фото olx 5. Станки для гоління "Спорт" Скриншот з youtube 6. Портативна ігрова консоль Game Boy Фото wildfirepr Цікаво: 10 історичних фото, які мало хто бачив 7. Плойки для завивки волосся Фото youla 8. Ігрова приставка Dendy Фото kuschevskij-severnyj 9. Радіоприймач "Меридіан" Фото trollno 10. Електромасажер "Бадьорість" Фото 22-91 11. Фотоапарат “Київ 30” Фото fotoussr 12. Міксер “Еліта” Фото sevastopol 13. Плеєр Talkboy Фото pinterest 14. Пейджер Фото mind-blowingfacts