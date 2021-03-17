Родом із 90-х: культові пристрої, які хотіли мати всі
90-ті – знакові роки в розвитку всіх технологій. Це час, коли світ побачила нова, надзвичайно корисна техніка. Сьогодні вона здається примітивною, а тоді це було щось неймовірне!
Джерело:24 канал
Масажер "Бадьорість", фотоапарат "Київ 30", касетний плеєр Sony давно втратили актуальність, проте й досі викликають у нас ніжні, ностальгійні почуття.
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1. Касетний плеєр Sony Walkman
Фото antenazadar
2. Електрощітка-пилосос "Вітерець"
Фото pinterest
3. Фотокамера Polaroid
Фото gagadget
4. Сушарка для волосся "Русалка"
Фото olx
5. Станки для гоління "Спорт"
Скриншот з youtube
6. Портативна ігрова консоль Game Boy
Фото wildfirepr
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7. Плойки для завивки волосся
Фото youla
8. Ігрова приставка Dendy
Фото kuschevskij-severnyj
9. Радіоприймач "Меридіан"
Фото trollno
10. Електромасажер "Бадьорість"
Фото 22-91
11. Фотоапарат “Київ 30”
Фото fotoussr
12. Міксер “Еліта”
Фото sevastopol
13. Плеєр Talkboy
Фото pinterest
14. Пейджер
Фото mind-blowingfacts
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