Геніальні лайфхаки, які допоможуть знайти вихід з будь-якої ситуації

Джерело:24 канал
Усі ми знаємо, що досить часто усе геніальне – це просто. Саме тому іноді у деяких складних ситуаціях нам доводиться імпровізувати, "викручуватися" і знаходити примітивні виходи.
Ми розповімо вам, як спростити собі життя тоді, коли ви не знаєте, як розважитися на морі, як уникнути побутових проблем, як зробити так, щоб отримати бажане в найбільш непередбачуваній ситуації тощо. Усі ці лайфхаки прості, але дієві, адже їх вигадали користувачі мережі.
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