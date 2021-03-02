Все мы знаем, что довольно часто все гениальное – это просто. Именно поэтому иногда в некоторых сложных ситуациях нам приходится импровизировать, "выкручиваться" и находить примитивные выходы.

Мы расскажем вам, как упростить себе жизнь, когда вы не знаете, как развлечься на море, как избежать бытовых проблем, как сделать так, чтобы получить желаемое в наиболее непредсказуемой ситуации. Все эти лайфхаки простые, но действенные, ведь их придумали пользователи сети. Читайте также: Это не я: результат работы, за который стыдно 1. Для тех, кто не знает, как есть арбуз без косточек Фото board.postjung 2. Лайфхак для тех, кто хочет избежать ожогов Фото baomoi 3. Теперь вы знаете что делать, если у вас сломались автомобильные дворники Фото yousay 4. Когда не хочется наполнять дозатор жидким мылом Фото fakt 5. Лайфхак для тех, у кого домашние животные не любят обрезать когти Фото funnyjunk Интересно: О чем они думали, когда это делали: 10 поступков, в которых трудно найти логику 6. Это гениально! Фото enteratedealgo 7. Для тех, кто очень хочет поплавать в бассейне, но не может себе позволить Фото imgur 8. Очень актуальный дизайн дверной ручки Фото erdekesportal 9. И в аквапарк ехать не нужно Фото thesun 10. Лайфхак от тех, кто не любит мыть посуду Фото reddit