Велика кухня – мрія кожної господині. Але не завжди мрії збігаються з реальністю. Тому досить часто доводиться підлаштовуватися до того, що ми маємо. У цьому списку може бути й маленька кухня.

Ідеї 24 підібрали для вас 10 геніальних лайфхаків, завдяки яким ви зможете вмістити в кухні все, що потрібно. Але при цьому в кухні буде комфортно, затишно та стильно.

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1. Поєднання закритих та "відкритих" поличок на кухні – хороше рішення

Це може виглядати досить стильно, а особливо, якщо ці меблі з однієї колекції.

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2. Підвіконня

Дехто не любить щось ставити на підвіконня. А даремно. Його можна перетворити на вишукану стільницю або навіть робочу поверхню.

Фото dekormyhome

3. Не залишайте простір між стелею та тумбочкою

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4. Під час оформлення дизайну віддавайте перевагу вмонтованому кухонному приладдю

Фото carrier

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5. Кухня має бути у світлих тонах

Білий або інші світлі кольори візуально збільшують кімнату.

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6. Використовуйте компактні меблі та техніку

Краще купувати в кухню розсувні столи, мініпосудомийку та маленьку мікрохвильовку.

Фото pexels

7. Використовуйте стіни

Якщо у вас нема місця для усіх кухонних речей – акуратно розвішайте їх на стіни.

Фото design-homes

8. Прозорість або глянець

Прозорі або глянцеві меблі візуально розширяють простір.

Фото yellowhome

9. Висока шафа в кухні виглядає вишукано та елегантно

Фото dekoriko

10. Різнорівневе розміщення меблів може виглядати стильно та привабливо

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