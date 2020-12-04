Большая кухня – мечта каждой хозяйки. Но не всегда мечты совпадают с реальностью. Поэтому достаточно часто приходится приспосабливаться к тому, что мы имеем. В этом списке может быть и маленькая кухня.

Идеи 24 подобрали для вас 10 гениальных лайфхаков, благодаря которым вы сможете вместить в кухне все, что нужно. Но при этом в кухне будет комфортно, уютно и стильно.

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1. Сочетание закрытых и "открытых" полочек на кухне – хорошее решение

Это может выглядеть достаточно стильно, особенно, если эта мебель из одной коллекции.

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2. Подоконники

Некоторые не любит что-то ставить на подоконник. А зря. Его можно превратить в изысканную столешницу или даже рабочую поверхность.

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3. Не оставляйте пространство между потолком и тумбочкой

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4. Во время оформлении дизайна отдавайте предпочтение встроенным кухонным принадлежностям

Фото carrier

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5. Кухня должна быть в светлых тонах

Белый или другие светлые цвета зрительно увеличивают комнату.

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6. Используйте компактную мебель и технику

Лучше покупать в кухню раздвижные столы, минипосудомойку и маленькую микроволновку.

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7. Используйте стены

Если у вас нет места для всех кухонных вещей – аккуратно развесьте их на стены.

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8. Прозрачность или глянец

Прозрачная или глянцевая мебель визуально расширяет пространство.

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9. Высокий шкаф в кухне выглядит изысканно и элегантно

Фото dekoriko

10. Разноуровневое размещения мебели может выглядеть стильно и привлекательно

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