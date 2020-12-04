Як усе помістити на кухні: 10 геніальних лайфхаків для маленької кімнати
Большая кухня – мечта каждой хозяйки. Но не всегда мечты совпадают с реальностью. Поэтому достаточно часто приходится приспосабливаться к тому, что мы имеем. В этом списке может быть и маленькая кухня.
Идеи 24 подобрали для вас 10 гениальных лайфхаков, благодаря которым вы сможете вместить в кухне все, что нужно. Но при этом в кухне будет комфортно, уютно и стильно.
Читайте также: 14 вещей, которые лишние на вашей кухне: от чего лучше избавиться
1. Сочетание закрытых и "открытых" полочек на кухне – хорошее решение
Это может выглядеть достаточно стильно, особенно, если эта мебель из одной коллекции.
Фото confettissimo
2. Подоконники
Некоторые не любит что-то ставить на подоконник. А зря. Его можно превратить в изысканную столешницу или даже рабочую поверхность.
Фото dekormyhome
3. Не оставляйте пространство между потолком и тумбочкой
Фото unsplash
4. Во время оформлении дизайна отдавайте предпочтение встроенным кухонным принадлежностям
Фото carrier
Интересно: Как разумно использовать каждый сантиметр своей квартиры: 10 практических советов
5. Кухня должна быть в светлых тонах
Белый или другие светлые цвета зрительно увеличивают комнату.
Фото pexels
6. Используйте компактную мебель и технику
Лучше покупать в кухню раздвижные столы, минипосудомойку и маленькую микроволновку.
Фото pexels
7. Используйте стены
Если у вас нет места для всех кухонных вещей – аккуратно развесьте их на стены.
Фото design-homes
8. Прозрачность или глянец
Прозрачная или глянцевая мебель визуально расширяет пространство.
Фото yellowhome
9. Высокий шкаф в кухне выглядит изысканно и элегантно
Фото dekoriko
10. Разноуровневое размещения мебели может выглядеть стильно и привлекательно
Фото pexels
Поделиться новостью