Іноді трапляються ситуації, коли катастрофічно не вистачає місця в квартирі. Деякі речі в таких випадках доводиться перекладати з місця на місце. Це незручно, дратівливо і незатишно.

Ідеї 24 зібрали для вас 10 найкращих порад, які допоможуть раціонально використовувати кожен куточок вашої квартири.

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1. Озеленіть ванну кімнату

Якщо у вас багато живих рослин у горщиках і ви не знаєте, куди вже їх розставляти, – озеленіть ванну кімнату. Це оригінально, практично і стильно.

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2. Поличка в коморі

Для тих, хто має маленьку комору і вже виснажився постійно переставляти різні консерви, – ідеальна ідея. Зробіть високу, але вузьку поличку за дверима. Вона не займе багато місця, але вмістить багато баночок.

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3. "Органайзер" для косметичних засобів чи аксесуарів

Для тих, хто має велику кількість лаків, кремів, губних помад, ременів та інших дрібних деталей, можна зробити мініполички на дверях шафи. Це практично та зручно.

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4. Поличка в кухні

Простора кухня – це мрія кожної господині. Але, на жаль, не завжди мрії збігаються з реальністю. Ті, хто має маленьку кухню завжди бідкаються про нестачу місця для різних кухонних "дрібничок". Ви можете зробити додаткову поличку біля кухонної плити. Закріпити її буде нескладно. А от місця для банок, контейнерів чи чашок точно знайдеться.

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5. Двоярусні ліжка

Багато хто вважає, що двоярусні ліжка – це незручно та небезпечно. Але це не так, особливо, якщо все облаштувати з поручнями, красивими східцями та особливою постільною білизною.

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6. Баночки зі спеціями

Якщо ви обожнюєте готувати, то у вас точно багато різноманітних спецій. Вони, як правило, займають багато вільного місця на поличках. Замість цього використайте магнітні баночки зі спеціями. Вони красиво й оригінально будуть виглядати на вашому холодильнику. Окрім цього, ви завжди зможете знайти потрібну приправу за лічені секунди.

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7. Засоби для прибирання

Якщо у вас маленька квартира і ви не знаєте, куди сховати речі для прибирання, – закріпіть їх на гачках або поличках, прикріплених до дверей. Усе буде виглядати красиво та акуратно, а у вас з'явиться додатковий вільний простір.

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8. Речі у ванній кімнаті

Для того, щоб усі ваші речі були складені та все виглядало акуратно, використовуйте гачки та "прилипки". Так потрібну річ легше та швидше знайти.

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9. Дитяче ліжко

У дитячій кімнаті завжди важко вмістити всі потрібні речі. Для цього можна використати ліжко, яке є універсальним. Тому там можна не лише спати, а й зберігати шкільне приладдя, а також одяг.

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10. Зайві речі

Якщо у вас є речі, які вам не потрібні, але ви не можете наважитися їх викинути – реставруйте їх або використайте за іншим призначенням. Наприклад, зі старої драбини можна зробити класну поличку для декору із вазонів.

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