Ремонт окулярів чи автівки: 9 незвичних способів використати звичайний лак для нігтів

Цей продукт несправделиво назвали лаком для нігтів. Адже він здатен робити набагато більше, аніж просто вкривати нігті модниць та модників.

За допомогою лаку для нігтів можна відремонтувати окуляри, оновити горщик для квітів, розписати чохол для смартфона... Ми зібрали найцікавіші ідеї!

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Як використовувати лак для нігтів не за призначенням

Чохол на телефон



Новий аксесуар для телефону / Фото Diysemuitomais

Якщо ви хочете додати яскравих кольорів та розмалювати чохол на телефон, скористайтесь лаком для нігтів. Придбайте однотонний чохол, додайте трохи уяви і ваш новий аксесуар готовий.

Новий горщик для квітів



Яскраві вазони, розфарбовані лаком / Фото Pinterest

Подаруйте нове життя старому горщику. Наберіть у місткість води, додайте кілька краплин лаку різних відтінків, перемішайте все дерев'яною паличкою і занурте горщик. Дайте йому висохнути та закріпіть все зверху прозорим лаком.

Позначте ключ



Такі яскраві ключики важко переплутати / Фото Pinterest

Якщо у вашій зв'язці багато ключів, і ви завжди довго шукаєте потрібний, позначте кожен різними кольорами лаку і зекономте свій час.

Укріпіть нитки

Хочете приємно здивувати близьких? Тоді прихопіть з собою улюбленута здивуйте оригінальним коктейлем, що зробить ваш вечір по-справжньому теплим.



Ґудзики будуть триматись дуже міцно / Фото Pinterest

Щоб ваші ґудзики служили вам довше, а нитки не так швидко зношувались, покрийте їх прозорим лаком.

Приховайте подряпини



Лак допоможе приховати подряпини / Фото YouTube

Невеликі подряпини на машині можна приховати за допомогою лаку для нігтів. Підберіть потрібний колір і ніхто не помітить ушкоджень.

Нове життя шнурків



Оновіть шнурки / Фото Fineshoes

Якщо в шнурку відірвався металевий наконечник і протягувати його крізь отвори стало складно, використайте лак для того, щоб зробити кінець шнутрка міцним.

Просилити нитку в голку



Як легко влучити у вушко голки / Фото Pinterest

Влучити ниткою у вушко голки буде легше, якщо занурити кінчик нитки в лак для нігтів.

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Прикраси на ялинку



Нові яскраві прикраси на ялинку / Фото Pinterest

Створіть яскраві новорічні іграшки. Наберіть води у посудинку, додайте лаку різних кольорів, розподіліть його по всій поверхні та занурте прозору кульку.

Відремонтуйте окуляри



Ваші окуляри будуть як нові / Фото Alibaba

Якщо ваші окуляри розхитались, виправити це допоможе лак для нігтів. Змастіть хиткі місця та гвинтики, і готово.