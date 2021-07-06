А яких саме, ми з вами поділимося. Отже, поїхали застосовувати…

Читайте також Яскраві коктейлі із Zubrowka зі справжнім літнім вайбом – частина 5

На захист

Не завжди перцевий балончик є під рукою. Захиститися від нападника можна лаком для волосся, направивши їдкий струмінь прямо в очі зловмисникові. На деякий час нахаба буде виведений з ладу.



Фото pinterest

Ретро-упаковка

Не купили подарунковий пакет, скористайтеся звичайною газетою і лаком для волосся. Обгорніть подарунок газетою, розпорошіть на неї лак. Ретро-коробочка готова, а друзі будуть довго крутити мозком над тим, де ви її знайшли.



Фото pinterest

Густі брови

Густі брови – в тренді. Але догляд за ними потрібен особливий. Окропивши щітку для брів (або зубну щітку) лаком, зафіксуйте правильний і гарний вигин.



Фото pinterest

Блискуче взуття

Рівномірно розпорошивши лак для волосся на взуття, ви миттєво поновите його зовнішній вигляд. Взуття стане блискучим, а захисні властивості такого покриття значно подовжать термін його служби.



Фото pinterest

Не чекайте на гарний настрій. Створіть його самостійно, запросивши друзів на коктейль із Zubrowka Rose.

Неслухняна нитка

У маленьке вушко розпатлану нитку всунути важко. Окропивши її лаком для волосся, ви приборкаєте норовливу! Нитка стане жорсткішою, щільніше і без проблем увійде в вушко голки.



Фото pinterest

Шерсть на одязі

Видалити пух і шерсть без липкого ролика можна за допомогою лаку і рушника. Гарненько збризніть рушник лаком і проведіть ним по одягу, який зразу стане чистим та без шерсті.



Фото pinterest

Чорнильні плями

Видалення чорнильної плями – завдання непросте, але по силі кожному. Покладіть ділянку одягу з плямою на рушник, нанесіть на неї лак. Як тільки пляма розчиниться, промокніть її вологою ганчіркою. Бризкайте і промокайте до тих пір, поки пляма не зійде, після чого поперіть річ.



Фото pinterest

Плями від губної помади

Слід від губної помади любить залишатися в неправильному місці. Наприклад, на одязі. Як же видалити? Розпорошіть на пляму лак для волосся, дайте подіяти та протріть ганчіркою або щіткою.



Фото pinterest

Слабка блискавка

Погана блискавка в штанах може завдати серйозного удару по репутації. Тому займіться профілактикою. Окропивши рясно блискавку лаком, ви змусите її тримати в таємниці те, що не заведено виставляти напоказ.



Фото pinterest