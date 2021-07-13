За допомогою лаку для нігтів можна відремонтувати окуляри, оновити горщик для квітів, розписати чохол для смартфона... Ми зібрали найцікавіші ідеї!

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Як використовувати лак для нігтів не за призначенням

Чохол на телефон



Новий аксесуар для телефону / Фото Diysemuitomais

Якщо ви хочете додати яскравих кольорів та розмалювати чохол на телефон, скористайтесь лаком для нігтів. Придбайте однотонний чохол, додайте трохи уяви і ваш новий аксесуар готовий.

Новий горщик для квітів



Яскраві вазони, розфарбовані лаком / Фото Pinterest

Подаруйте нове життя старому горщику. Наберіть у місткість води, додайте кілька краплин лаку різних відтінків, перемішайте все дерев'яною паличкою і занурте горщик. Дайте йому висохнути та закріпіть все зверху прозорим лаком.

Позначте ключ



Такі яскраві ключики важко переплутати / Фото Pinterest

Якщо у вашій зв'язці багато ключів, і ви завжди довго шукаєте потрібний, позначте кожен різними кольорами лаку і зекономте свій час.

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Укріпіть нитки



Ґудзики будуть триматись дуже міцно / Фото Pinterest

Щоб ваші ґудзики служили вам довше, а нитки не так швидко зношувались, покрийте їх прозорим лаком.

Приховайте подряпини



Лак допоможе приховати подряпини / Фото YouTube

Невеликі подряпини на машині можна приховати за допомогою лаку для нігтів. Підберіть потрібний колір і ніхто не помітить ушкоджень.

Нове життя шнурків



Оновіть шнурки / Фото Fineshoes

Якщо в шнурку відірвався металевий наконечник і протягувати його крізь отвори стало складно, використайте лак для того, щоб зробити кінець шнутрка міцним.

Просилити нитку в голку



Як легко влучити у вушко голки / Фото Pinterest

Влучити ниткою у вушко голки буде легше, якщо занурити кінчик нитки в лак для нігтів.

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Прикраси на ялинку



Нові яскраві прикраси на ялинку / Фото Pinterest

Створіть яскраві новорічні іграшки. Наберіть води у посудинку, додайте лаку різних кольорів, розподіліть його по всій поверхні та занурте прозору кульку.

Відремонтуйте окуляри



Ваші окуляри будуть як нові / Фото Alibaba

Якщо ваші окуляри розхитались, виправити це допоможе лак для нігтів. Змастіть хиткі місця та гвинтики, і готово.