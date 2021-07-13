За допомогою лаку для нігтів можна відремонтувати окуляри, оновити горщик для квітів, розписати чохол для смартфона... Ми зібрали найцікавіші ідеї!
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Як використовувати лак для нігтів не за призначенням
Чохол на телефон
Новий аксесуар для телефону / Фото Diysemuitomais
Якщо ви хочете додати яскравих кольорів та розмалювати чохол на телефон, скористайтесь лаком для нігтів. Придбайте однотонний чохол, додайте трохи уяви і ваш новий аксесуар готовий.
Новий горщик для квітів
Яскраві вазони, розфарбовані лаком / Фото Pinterest
Подаруйте нове життя старому горщику. Наберіть у місткість води, додайте кілька краплин лаку різних відтінків, перемішайте все дерев'яною паличкою і занурте горщик. Дайте йому висохнути та закріпіть все зверху прозорим лаком.
Позначте ключ
Такі яскраві ключики важко переплутати / Фото Pinterest
Якщо у вашій зв'язці багато ключів, і ви завжди довго шукаєте потрібний, позначте кожен різними кольорами лаку і зекономте свій час.
Укріпіть нитки
Ґудзики будуть триматись дуже міцно / Фото Pinterest
Щоб ваші ґудзики служили вам довше, а нитки не так швидко зношувались, покрийте їх прозорим лаком.
Приховайте подряпини
Лак допоможе приховати подряпини / Фото YouTube
Невеликі подряпини на машині можна приховати за допомогою лаку для нігтів. Підберіть потрібний колір і ніхто не помітить ушкоджень.
Нове життя шнурків
Оновіть шнурки / Фото Fineshoes
Якщо в шнурку відірвався металевий наконечник і протягувати його крізь отвори стало складно, використайте лак для того, щоб зробити кінець шнутрка міцним.
Просилити нитку в голку
Як легко влучити у вушко голки / Фото Pinterest
Влучити ниткою у вушко голки буде легше, якщо занурити кінчик нитки в лак для нігтів.
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Прикраси на ялинку
Нові яскраві прикраси на ялинку / Фото Pinterest
Створіть яскраві новорічні іграшки. Наберіть води у посудинку, додайте лаку різних кольорів, розподіліть його по всій поверхні та занурте прозору кульку.
Відремонтуйте окуляри
Ваші окуляри будуть як нові / Фото Alibaba
Якщо ваші окуляри розхитались, виправити це допоможе лак для нігтів. Змастіть хиткі місця та гвинтики, і готово.