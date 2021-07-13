С помощью лака для ногтей можно отремонтировать очки, обновить цветочный горшок, расписать чехол для смартфона... Мы собрали самые интересные идеи!

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Как использовать лак для ногтей не по назначению

Чехол на телефон



Новый аксессуар для телефона / Фото Diysemuitomais

Если вы хотите добавить ярких цветов и разрисовать чехол на телефон – воспользуйтесь лаком для ногтей. Приобретите однотонный чехол, добавьте немного воображения и ваш новый аксессуар готов.

Новый горшок для цветов



Яркие вазоны, раскрашенные лаком / Фото Pinterest

Подарите новую жизнь старому горшку. Наберите в емкость воды, добавьте несколько капель лака разных оттенков, перемешайте все деревянной палочкой и погрузите горшок. Дайте ему высохнуть и закрепите все сверху прозрачным лаком.

Отметьте ключ



Такие яркие ключики трудно перепутать / Фото Pinterest

Если в вашей связке много ключей, и вы всегда долго ищете нужный – обозначьте каждый разными цветами лака и сэкономьте свое время.

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Укрепите нити



Пуговицы будут держаться очень крепко / Фото Pinterest

Чтобы ваши пуговицы служили вам дольше, а нитки не так быстро изнашивались, покройте их прозрачным лаком.

Скройте царапины



Лак поможет скрыть царапины / Фото YouTube

Небольшие царапины на машине можно скрыть с помощью лака для ногтей. Подберите нужный цвет и никто не заметит повреждений.

Новая жизнь для шнурков



Обновите шнуровки / Фото Fineshoes

Если в шнурков оторвался металлический наконечник и одевать их теперь куда сложнее, используйте лак для того, чтобы сделать концовку прочной.

Запихнуть нить в иглу



Как легко попасть в ушко иглы / Фото Pinterest

Попасть ниткой в ​​ушко иглы будет куда легче, если погрузить кончик в лак для ногтей.

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Украшения на елку



Новые яркие украшения на елку / Фото Pinterest

Создайте яркие новогодние игрушки. Наберите воды в емкость , добавьте лака разных цветов, распределите его по всей поверхности и окуните прозрачный шарик.

Отремонтируйте очки



Ваши очки будут как новые / Фото Alibaba