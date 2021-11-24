Квасолевий, томатний та ще 7 ідей супів-пюре на кожен день: шпаргалка смачних поєднань

Якщо у вашому щоденному меню супи-пюре зустрічаються нечасто, саме час це виправляти. Крім цього, що це смачно й корисно, ще й готуються вони дуже просто. Ловіть 9 вдалих поєднань та обирайте рецепт, який найбільше припав до душі.

Зовсім необов'язково готувати хитромудрі страви, аби урізноманітнити свій раціон та потішити себе чимось незвичним. Цілком достатньо змінити спосіб приготування та подачу супу – крем-суп або суп-пюре саме те, що треба. Адже немає нічого простішого, ніж просто відварити інгредієнти та подрібнити їх блендером. Лише залишилося визначитися з набором продуктів, які б справді смачно поєднувалися.

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Чим відрізняється суп-пюре від крем-супу

І перший, і другий варіант страви готується з овочів, круп, м'яса птиці чи риби на бульйоні або воді. Але є один інгредієнти, який є вирішальним. Якщо у рецепті є жирні вершки (20 – 30%) або молоко, то це уже перетворює суп-пюре на крем-суп. До слова, додавати вершки у суп потрібно, коли він уже не кипить, незадовго до готовності.

З чого можна готувати суп-пюре: 9 варіантів

Грибний

печериці + картопля + цибуля + морква + оливкова олія

Квасолевий

біла квасоля (можна консервовану) + цибуля + оливкова олія

Суп-пюре з броколі

броколі + картопля + зелений горошок + цибуля

Гарбузовий

гарбуз + часник + оливкова олія + цибуля + картопля

Крем-суп з сочевиці

сочевиця + морква + томатний соус + оливкова олія

Кабачковий

кабачки + картопля + оливкова олія + цвітна капуста

Осінній мікс

шпинат + цибуля порей + цибуля ріпчаста + морква + селера + часник + оливкова олія

Томатний

помідори + цибуля порей + часник + морква + селера + оливкова олія

Буряковий

буряк + морква + картопля + зелене яблуко + цибуля + часник + оливкова олія.

Смачніше, коли основний набір інгредієнтів обсмажувати на олії, а потім додавати рідину. Для вершкового смаку майже до кожного варіанту можна додати кокосові вершки. Готувати можна на будь-якому бульйоні або воді.

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Томатний суп-пюре / Фото pexels

Текст публікації Катерини Тихонової:

Якщо розібратися, то суп-пюре дуже відрізняється від інших супів. Супи-пюре поділяються на вегетаріанські, м'ясні та десертні (солодкі). Подають супи-пюре частіше гарячими, ніж холодними, а до них сухарики, наприклад часникові, грінки або мініатюрні пиріжки з якою-небудь пряною начинкою.

Присутність у рецепті жирних вершків (20-30%) або молока перетворює суп-пюре на крем-суп. Їх у суп додають, коли він уже не кипить, незадовго до готовності.

Ідеї супів-пюре

Грибний:

печериці + картопля + цибуля + морква + оливкова олія

Квасолевий:

біла квасоля (можна з банок з гарним складом) + цибуля + оливкова олія

Броколі:

брокколі + картопля + зелений горошок + цибуля

Гарбузовий:

гарбуз + часник + оливкова олія + цибуля + картопля

Чечевичний:

сочевиця + морква + томатний соус + оливкова олія

Кабачковий:

кабачки + картопля + оливкова олія + цвітна капуста

Осінній мікс:

шпинат + цибуля порей + цибуля ріпчаста + морква + селера + часник + оливкова олія

Томатний:

помідори + цибуля порей + часник + морква + селера + оливкова олія

Буряковий:

буряк + морква + картопля + зелене яблуко + цибуля + часник + оливкова олія

Варіанти пісні, використовуйте їх як основу. Смачніше, коли основний набір інгредієнтів обсмажуєш на олії, а потім додаєш рідину. Для вершкового смаку майже до кожного варіанту можна додати кокосові вершки. Готувати можна на будь-якому бульйоні.