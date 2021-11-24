Совершенно необязательно готовить хитроумные блюда, чтобы разнообразить свой рацион и порадовать себя чем-то необычным. Вполне достаточно изменить способ приготовления и подачу супа – крем-суп или суп-пюре именно то, что нужно. Ведь нет ничего проще, чем просто отварить ингредиенты и измельчить их блендером. Только осталось определиться с набором продуктов, которые действительно вкусно сочетались.

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Чем отличается суп-пюре от крем-супа

И первый, и второй вариант блюда готовится из овощей, круп, мяса птицы или рыбы на бульоне или воде. Но есть один ингредиент, который является решающим. Если в рецепте есть жирные сливки (20 – 30%) или молоко, то это уже превращает суп-пюре в крем-суп. К слову, добавлять сливки в суп нужно, когда он уже не кипит, незадолго до готовности.

Из чего можно готовить суп-пюре: 9 вариантов

Грибной

шампиньоны + картофель + лук + морковь + оливковое масло

Фасолевый

белая фасоль (можно консервированную) + лук + оливковое масло

Суп-пюре из брокколи

брокколи + картофель + зеленый горошек + лук

Тыквенный

тыква + чеснок + оливковое масло + лук + картофель

Крем-суп из чечевицы

чечевица + морковь + томатный соус + оливковое масло

Кабачковый

кабачки + картофель + оливковое масло + цветная капуста

Осенний микс

шпинат + лук порей + лук репчатый + морковь + сельдерей + чеснок + оливковое масло

Томатный

помидоры + лук порей + чеснок + морковь + сельдерей + оливковое масло

Свекольный

свекла + морковь + картофель + зеленое яблоко + лук + чеснок + оливковое масло.

Совет от нутрициолога. Вкуснее, когда основной набор ингредиентов обжаривать на растительном масле, а затем добавлять жидкость. Для сливочного вкуса почти к каждому варианту можно добавить кокосовые сливки. Готовить можно на любом бульоне или воде.

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Томатный суп-пюре / Фото pexels

Текст публикации Екатерины Тихоновой:

Если разобраться, то суп-пюре сильно отличается от других супов. Супы-пюре делятся на вегетарианские, мясные и десертные (сладкие). Подают супы-пюре чаще горячими, чем холодными, а к ним сухарики, например чесночные, гренки или миниатюрные пирожки с какой-нибудь пряной начинкой.

Присутствие в рецепте жирных сливок (20-30%) или молока превращает суп-пюре в крем-суп. Их в суп добавляют, когда он уже не кипит, незадолго до готовности.

Идеи супов-пюре

Грибной:

шампиньоны + картофель + лук + морковь + оливковое масло

Фасолевый:

белая фасоль (можно из банок с хорошим составом) + лук + оливковое масло

Брокколи:

брокколи + картофель + зеленый горошек + лук

Тыквенный:

тыква + чеснок + оливковое масло + лук + картофель

чечевичного:

чечевица + морковь + томатный соус + оливковое масло

Кабачковый:

кабачки + картофель + оливковое масло + цветная капуста

Осенний микс:

шпинат + лук порей + лук репчатый + морковь + сельдерей + чеснок + оливковое масло

томатный:

помидоры + лук порей + чеснок + морковь + сельдерей + оливковое масло

Свекольный:

свекла + морковь + картофель + зеленое яблоко + лук + чеснок + оливковое масло