Зовсім необов'язково готувати хитромудрі страви, аби урізноманітнити свій раціон та потішити себе чимось незвичним. Цілком достатньо змінити спосіб приготування та подачу супу – крем-суп або суп-пюре саме те, що треба. Адже немає нічого простішого, ніж просто відварити інгредієнти та подрібнити їх блендером. Лише залишилося визначитися з набором продуктів, які б справді смачно поєднувалися.

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Чим відрізняється суп-пюре від крем-супу

І перший, і другий варіант страви готується з овочів, круп, м'яса птиці чи риби на бульйоні або воді. Але є один інгредієнти, який є вирішальним. Якщо у рецепті є жирні вершки (20 – 30%) або молоко, то це уже перетворює суп-пюре на крем-суп. До слова, додавати вершки у суп потрібно, коли він уже не кипить, незадовго до готовності.

З чого можна готувати суп-пюре: 9 варіантів

Грибний

печериці + картопля + цибуля + морква + оливкова олія

Квасолевий

біла квасоля (можна консервовану) + цибуля + оливкова олія

Суп-пюре з броколі

броколі + картопля + зелений горошок + цибуля

Гарбузовий

гарбуз + часник + оливкова олія + цибуля + картопля

Крем-суп з сочевиці

сочевиця + морква + томатний соус + оливкова олія

Кабачковий

кабачки + картопля + оливкова олія + цвітна капуста

Осінній мікс

шпинат + цибуля порей + цибуля ріпчаста + морква + селера + часник + оливкова олія

Томатний

помідори + цибуля порей + часник + морква + селера + оливкова олія

Буряковий

буряк + морква + картопля + зелене яблуко + цибуля + часник + оливкова олія.

Порада від нутриціологині. Смачніше, коли основний набір інгредієнтів обсмажувати на олії, а потім додавати рідину. Для вершкового смаку майже до кожного варіанту можна додати кокосові вершки. Готувати можна на будь-якому бульйоні або воді.

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Томатний суп-пюре / Фото pexels

Текст публікації Катерини Тихонової:

Якщо розібратися, то суп-пюре дуже відрізняється від інших супів. Супи-пюре поділяються на вегетаріанські, м'ясні та десертні (солодкі). Подають супи-пюре частіше гарячими, ніж холодними, а до них сухарики, наприклад часникові, грінки або мініатюрні пиріжки з якою-небудь пряною начинкою.

Присутність у рецепті жирних вершків (20-30%) або молока перетворює суп-пюре на крем-суп. Їх у суп додають, коли він уже не кипить, незадовго до готовності.

Ідеї супів-пюре

Грибний:

печериці + картопля + цибуля + морква + оливкова олія

Квасолевий:

біла квасоля (можна з банок з гарним складом) + цибуля + оливкова олія

Броколі:

брокколі + картопля + зелений горошок + цибуля

Гарбузовий:

гарбуз + часник + оливкова олія + цибуля + картопля

Чечевичний:

сочевиця + морква + томатний соус + оливкова олія

Кабачковий:

кабачки + картопля + оливкова олія + цвітна капуста

Осінній мікс:

шпинат + цибуля порей + цибуля ріпчаста + морква + селера + часник + оливкова олія

Томатний:

помідори + цибуля порей + часник + морква + селера + оливкова олія

Буряковий:

буряк + морква + картопля + зелене яблуко + цибуля + часник + оливкова олія

Варіанти пісні, використовуйте їх як основу. Смачніше, коли основний набір інгредієнтів обсмажуєш на олії, а потім додаєш рідину. Для вершкового смаку майже до кожного варіанту можна додати кокосові вершки. Готувати можна на будь-якому бульйоні.