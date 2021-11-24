Зовсім необов'язково готувати хитромудрі страви, аби урізноманітнити свій раціон та потішити себе чимось незвичним. Цілком достатньо змінити спосіб приготування та подачу супу – крем-суп або суп-пюре саме те, що треба. Адже немає нічого простішого, ніж просто відварити інгредієнти та подрібнити їх блендером. Лише залишилося визначитися з набором продуктів, які б справді смачно поєднувалися.
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Чим відрізняється суп-пюре від крем-супу
І перший, і другий варіант страви готується з овочів, круп, м'яса птиці чи риби на бульйоні або воді. Але є один інгредієнти, який є вирішальним. Якщо у рецепті є жирні вершки (20 – 30%) або молоко, то це уже перетворює суп-пюре на крем-суп. До слова, додавати вершки у суп потрібно, коли він уже не кипить, незадовго до готовності.
З чого можна готувати суп-пюре: 9 варіантів
Грибний
- печериці + картопля + цибуля + морква + оливкова олія
Квасолевий
- біла квасоля (можна консервовану) + цибуля + оливкова олія
Суп-пюре з броколі
- броколі + картопля + зелений горошок + цибуля
Гарбузовий
- гарбуз + часник + оливкова олія + цибуля + картопля
Крем-суп з сочевиці
- сочевиця + морква + томатний соус + оливкова олія
Кабачковий
- кабачки + картопля + оливкова олія + цвітна капуста
Осінній мікс
- шпинат + цибуля порей + цибуля ріпчаста + морква + селера + часник + оливкова олія
Томатний
- помідори + цибуля порей + часник + морква + селера + оливкова олія
Буряковий
- буряк + морква + картопля + зелене яблуко + цибуля + часник + оливкова олія.
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Томатний суп-пюре / Фото pexels
Текст публікації Катерини Тихонової:
Якщо розібратися, то суп-пюре дуже відрізняється від інших супів. Супи-пюре поділяються на вегетаріанські, м'ясні та десертні (солодкі). Подають супи-пюре частіше гарячими, ніж холодними, а до них сухарики, наприклад часникові, грінки або мініатюрні пиріжки з якою-небудь пряною начинкою.
Присутність у рецепті жирних вершків (20-30%) або молока перетворює суп-пюре на крем-суп. Їх у суп додають, коли він уже не кипить, незадовго до готовності.
Ідеї супів-пюре
Грибний:
печериці + картопля + цибуля + морква + оливкова олія
Квасолевий:
біла квасоля (можна з банок з гарним складом) + цибуля + оливкова олія
Броколі:
брокколі + картопля + зелений горошок + цибуля
Гарбузовий:
гарбуз + часник + оливкова олія + цибуля + картопля
Чечевичний:
сочевиця + морква + томатний соус + оливкова олія
Кабачковий:
кабачки + картопля + оливкова олія + цвітна капуста
Осінній мікс:
шпинат + цибуля порей + цибуля ріпчаста + морква + селера + часник + оливкова олія
Томатний:
помідори + цибуля порей + часник + морква + селера + оливкова олія
Буряковий:
буряк + морква + картопля + зелене яблуко + цибуля + часник + оливкова олія
Варіанти пісні, використовуйте їх як основу. Смачніше, коли основний набір інгредієнтів обсмажуєш на олії, а потім додаєш рідину. Для вершкового смаку майже до кожного варіанту можна додати кокосові вершки. Готувати можна на будь-якому бульйоні.