Різдвяний вінок – це одна з найпопулярніших прикрас для дому. Хтось купує цей декоративний елемент, а хтось виготовляє його своїми руками. І в першому, і в другому випадку прикраса повинна вирізнятися особливим дизайном.

Ідеї 24 підготували для вас добірку оригінальних квадратних різдвяних вінків. Ви будете здивовані такою креативністю і, можливо, якийсь такий вінок прикрасить ваші двері. Читайте також: Новорічні прикраси 2021: трендові ідеї з фото 1. Вінки зі старих фоторамок із використанням ялинкових іграшок та бантів Фото pinterest 2. Вінок, який виготовлений з гілок фруктових дерев Фото pinterest 3. Вінок з пофарбованих гілок, які прикрашені шишками Фото pinterest 4. Вінок з ялинкових гілок Фото pinterest 5. Вінок з ялинкових прикрас Фото pinterest 6. Вінок з гірлянди Фото pinterest Цікаво: Як бюджетно прикрасити оселю на Новий рік 2021: 15 ідей декору з камінців 7. Вінок з пластикової рамки Фото pinterest 8. Вінок з пінопласту з привабливим декором Фото pinterest 9. Оригінальний дерев'яний вінок Фото pinterest 10. Вінок, виготовлений з мішковини Фото pinterest