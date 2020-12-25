Рождественский венок – это одно из самых популярных украшений для дома. Кто-то покупает этот декоративный элемент, а кто-то делает его своими руками. И в первом, и во втором случае украшение должно отличаться особым дизайном.

Идеи 24 подготовили для вас подборку оригинальных квадратных рождественских венков. Вы будете удивлены такой креативностью и, возможно, какой-то такой венок украсит вашу дверь. Читайте также: Новогодние украшения 2021: трендовые идеи с фото 1. Венки из старых фоторамок с использованием елочных игрушек и бантов Фото pinterest 2. Венок, который изготовлен из ветвей фруктовых деревьев Фото pinterest 3. Венок из окрашенных веток, которые декорированы шишками Фото pinterest 4. Венок из еловых веток Фото pinterest 5. Венок из елочных украшений Фото pinterest 6. Венок из гирлянды Фото pinterest Интересно: Как бюджетно украсить дом на Новый год 2021: 15 идей декора из камней 7. Венок из пластиковой рамки Фото pinterest 8. Венок из пенопласта с привлекательным декором Фото pinterest 9. Оригинальный деревянный венок Фото pinterest 10. Венок, изготовленный из мешковины Фото pinterest