Культові речі з 90-х, які хотіли мати всі: ностальгійні фото

За останні 20 років наше життя кардинально змінилося. З'явилася нова досконала техніка і побутові пристрої, які значно полегшують наше життя. Але, оглянувшись трішки назад, ми можемо згадати ті речі, які були в кожній сім'ї.
Тепер вони зовсім не актуальні й не практичні, але ми з усмішкою та ностальгійними почуттями можемо переглядати фото тих предметів, які стали незамінними у 90-ті роки.
Цікаво Три яскравих коктейлі із Soplica, які подарують весняний настрій
1. Такий стаціонарний телефон був у кожній сім'ї
Фото youla
2. Легендарний мобільний телефон, який неможливо уявити без гри "Змійка"
Фото nplus1
3. Відеомагнітофон тривалий час був елементом розкоші
Фото sdelay
4. Планшет нашого дитинства
Фото old-thingsХочете душевно провести час з близькими, яких давно не бачили? Приготуйте коктейль із Soplica – і ваш вечір буде теплим та невимушеним.
5. Касетний плеєр
Скриншот з youtube
І ще Смак дитинства: фото солодощів, від яких у всіх з'явиться ностальгія
6. Плівковий фотоапарат
Фото fresher
7. Ігрова приставка Dendy
Фото warhead
8. Колекція касет, яку мріяли мати всі
Фото pinterest
9. Магнітофон "Маяк"
Фото stroy-podskazka
10. Годинник Montana
Фото auction