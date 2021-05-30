Теперь они совсем не актуальны и не практичны, но мы с улыбкой и ностальгическими чувствами можем просматривать фото тех предметов, которые стали незаменимыми в 90-е годы.
Интересно Три ярких коктейля с Soplica, которые подарят весеннее настроение
1. Такой стационарный телефон был в каждой семье
Фото youla
2. Легендарный мобильный телефон, который невозможно представить без игры "Змейка"
Фото nplus1
3. Видеомагнитофон долгое время был элементом роскоши
Фото sdelay
4. Планшет нашего детства
Фото old-things
5. Кассетный плеер
Скриншот с youtube
И еще Вкус детства: фото сладостей, от которых у всех появится ностальгия
6. Пленочный фотоаппарат
Фото fresher
7. Игровая приставка Dendy
Фото warhead
8. Коллекция кассет, которую мечтали иметь все
Фото pinterest
9. Магнитофон "Маяк"
Фото stroy-podskazka
10. Часы Montana
Фото auction