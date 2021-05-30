Тепер вони зовсім не актуальні й не практичні, але ми з усмішкою та ностальгійними почуттями можемо переглядати фото тих предметів, які стали незамінними у 90-ті роки.
Цікаво Три яскравих коктейлі із Soplica, які подарують весняний настрій
1. Такий стаціонарний телефон був у кожній сім'ї
Фото youla
2. Легендарний мобільний телефон, який неможливо уявити без гри "Змійка"
Фото nplus1
3. Відеомагнітофон тривалий час був елементом розкоші
Фото sdelay
4. Планшет нашого дитинства
Фото old-things
5. Касетний плеєр
Скриншот з youtube
І ще Смак дитинства: фото солодощів, від яких у всіх з'явиться ностальгія
6. Плівковий фотоапарат
Фото fresher
7. Ігрова приставка Dendy
Фото warhead
8. Колекція касет, яку мріяли мати всі
Фото pinterest
9. Магнітофон "Маяк"
Фото stroy-podskazka
10. Годинник Montana
Фото auction