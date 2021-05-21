У нашій добірці лише найкращі ласощі, без яких дуже важко уявити дитинство.

Цікаво: Легендарні продукти з 90-х, які викличуть у вас приємну ностальгію

1. Один з найпримітивніших, але водночас і найсмачніших десертів, який ми робили з масла і печива зі смаком пряженого молока

Фото edagoroda

2. Такий десерт, мабуть, кожному готувала мама з печива "Ювілейне", молока у трикутній пачці, вершкового масла і, звісно, ж какао

Фото vkusnoo

3. Ці смаколики можна і досі купити у будь-якому магазині, але вони мають зовсім інший смак, не схожий на смак горішків, які готувала мама у спеціальній формочці

Фото pinterest

4. Хліб з цукром або з варенням – десерт, який обожнювали всі діти

Фото 4tololo

5. Найсмачніші льодяники нашого дитинства

Фото 1000.menu

І ще: 10 дивних фото з минулого, ідея яких не піддається логіці

6. Хрусткі грінки з черствого батона, змоченого у збитому яйці

Фото mnogoigr96

7. Батон з вершковим або шоколадним маслом

Скриншот з youtube

8. Тістечко у вигляді картоплини можна було купити в кондитерських чи магазинах, але не всі могли собі це дозволити, тому мами наполегливо намагалися приготувати цей смаколик згідно з ДСТУ вдома

Фото cakemade

9. "Пташине молоко" – десерт, який здебільшого з'являвся на столі під час великих святкувань

Фото poradnytsya

10. Тістечко у вигляді персика було розкішшю, тому готували його здебільшого на великі свята

Скриншот з youtube