У нашій добірці – саме такі пристосування для кухні.
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1. Щипці-"рукавички" для льоду
Фото fakt. pl
2. "Войовнича" підставка для ножів
Фото tkanix.info
3. Чарівна паличка? Сільничка!
Фото culturacolectiva
4. "Спортивний" ніж для піци
Фото kickvick
5. "Хижий" відкривач для пляшок
Фото mebuscar
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6. Ніякий це не фотоапарат. Це пристрій для нарізання сиру!
Фото pinterest
7. Соусник-"пістолет"
Фото pinterest
8. Силіконова рукавичка-"бегемотик"
Фото retete-usoare
9. Ну і як же без котиків… Тримач для паперових рушників
Фото keblog
10. "Єхидні" формочки для кексів
Фото bursadabugun