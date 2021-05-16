В нашей подборке – именно такие приспособления для кухни.
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1. Щипцы-"варежки" для льда
Фото fakt. pl
2. "Воинственная" подставка для ножей
Фото tkanix.info
3. Волшебная палочка? Солонка!
Фото culturacolectiva
4. "Спортивный" нож для пиццы
Фото kickvick
5. "Хищная" открывашка для бутылок
Фото mebuscar
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6. Никакой это не фотоаппарат. Это устройство для нарезки сыра!
Фото pinterest
7. Соусник-"пистолет"
Фото pinterest
8. Силиконовая рукавица-"бегемотик"
Фото retete-usoare
9. Ну и как же без котиков… Держатель для бумажных полотенец
Фото keblog
10. "Ехидные" формочки для кексов
Фото bursadabugun